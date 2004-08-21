جن گير به نمايش درآمد

نمايي ازفيلم جن گير محصول سال 1973

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازبي بي سي اين اثركه دنباله اي برمجموعه آثار" جن گير" محصول سال 1973 به شمارمي رود درطول ساخت با تغييروتحولات بسياري مواجه شد.

پروژه " جن گير:آغاز" شاهد همكاري سه كارگردان با تهيه كننده ها بود كه كارگردان نخست به سبب ساخت فيلمي آرام ازاين اثرفاصله گرفت و" رني هارلين"، واپسين كارگردان نيزدرسانحه رانندگي مجروح شد.

ازآنجاييكه منتقدان ازمشاهده اين اثرسرباززدند بسياري نتيجه گيري كردند كه فيلم درگيشه فروش با شكست مواجه مي شود.

خبرساخت فيلم " جن گير: آغاز" نخستين باردرسال 2001 مطرح شد واز" جان فرانكهايمر" به عنوان كارگردان واز" ليام نسون " به عنوان هنرپيشه اين اثرياد مي شد.

اما " فرانكهايمر" يكماه پيش ازمرگش درسال 2002 ازاين اثركناره گيري كرد و" پل شرادر" فيلمنامه نويس آثاري چون " گاو خشمگين" و" راننده تاكسي " جايگزين وي شد.

دراين ميان " استيلن اسكارسگارد"،هنرپيشه سوئدي نيزجايگزين " نسون" شد وايفاي نقش محوري اين اثررا برعهده گرفت با اين وجود " مورگان كريك "مديراستوديو براين باوربود كه نماهاي فيلمبرداري شده آنچنان كه بايد وشايد هراسناك نيستند ازهمين رواز" هارلين " دعوت به همكاري كردند واوجايگزين " شرايدر" شد .

حضوركارگردان جديد با تغييرهنرپيشگان همراه بود با اين وجود " اسكارسگارد" همچنان درنقش خود باقي ماند وتمامي نماهاي فيلم مجددا فيلمبرداري شدند.

" اسكارسگارد" دراين مورد مي گويد:" فيلم اولي كه ساختيم بيشتريك تريلرروانشناسانه بود وبه بحرانهاي يك مرد مي پرداخت اما براي فيلم رني هارلين من بازي ام را تغييردادم وحتي گريمم نيزتغييركرد."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش مي افزايد:" مي توان گفت كه نقش من درفيلم شرادربسي تاريكترازسايرفيلمها بود."

" هارلين " به هنگام فيلمبرداري اين اثرطي يك سانحه آسيب ديد ونماهاي برجاي مانده را درشرايطي فيلمبرداري كرد كه ازعصا استفاده مي كرد واز14 قطعه فلزي درپايش استفاده شده بود.

" جن گير: آغاز" درحقيقت چهارمين فيلم ازاين مجموعه به شمارمي رود چرا كه سه نسخه ازاين اثردرسالهاي 1973 ،1977 و1990 مهمان سالنهاي سينما شدند.