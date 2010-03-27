وضعیت جوی کشور تا سه روز آینده / جزئیاتی از اوضاع جوی استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد که روز یکشنبه هشتم فروردین ماه جاری آسمان استانهای آذربایجان شرقی ابری به تدریج با کاهش ابر، آذربایجان غربی ابری به تدریج با کاهش ابر، اردبیل ابری به تدریج با کاهش ابر، اصفهان ابری همراه با بارش باران و برف به تدریج با کاهش ابر، ایلام ابری همراه با بارندگی در اواخر وقت با کاهش ابر، بوشهر ابری همراه با بارش باران و رعد و برق از اواخر وقت با کاهش ابر، تهران ابری همراه با بارندگی از اواخر وقت با کاهش ابر، چهارمحال و بختیاری ابری همراه با بارش باران و برف به تدریج کاهش ابر، خراسان شمالی ابری همراه با بارش برف و باران، خراسان رضوی ابری با بارش باران و برف، خراسان جنوبی ابری با بارش باران و برف، خوزستان ابری همراه با بارندگی از اواخر وقت با کاهش ابر، زنجان ابری به تدریج با کاهش ابر، سمنان ابری همراه با بارندگی از اواخر وقت با کاهش ابر، سیستان و بلوچستان صاف همراه با وزش باد، فارس ابری همراه با بارش باران و برف به تدریج با کاهش ابر، قزوین ابری همراه با بارش باران از اواخر وقت کاهش ابر، قم ابری همراه با بارندگی از اواخر وقت کاهش ابر، کردستان ابری به تدریج با کاهش ابر، کرمان ابری همراه با بارندگی و رعد و برق از اواخر وقت با کاهش ابر، کرمانشاه ابری همراه با بارندگی از اواخر وقت کاهش ابر، کهگیلویه و بویراحمد ابری همراه با بارش باران و برف به تدریج کاهش ابر، گلستان ابری همراه با بارندگی به تدریج کاهش ابر، گیلان ابری همراه بارندگی به تدریج کاهش ابر، لرستان ابری همراه با بارندگی در اواخر وقت با کاهش ابر، مازندران ابری همراه بارندگی به تدریج کاهش ابر، مرکزی ابری همراه بارندگی در اواخر وقت با کاهش ابر، هرمزگان ابری همراه با بارندگی و رعد و برق از اواخر وقت با کاهش ابر، همدان ابری همراه با بارندگی در اواخر وقت با کاهش ابر و یزد ابری همراه بارندگی و رعد و برق از اواخر وقت با کاهش ابر خواهد بود.

سازمان هواشناسی کشور در روز دوشنبه 9 فروردین 89 آسمان استانهای آذربایجان شرقی صاف همراه با وزش باد، آذربایجان غربی صاف همراه با وزش باد، اردبیل صاف همراه با وزش باد، اصفهان صاف، ایلام صاف، بوشهر صاف همراه با مه صبحگاهی، تهران صاف، چهارمحال و بختیاری صاف، خراسان شمالی نیمه ابری همراه با رگبار از اواخر وقت با کاهش ابر، خراسان رضوی نیمه ابری همراه با رگبار از اواخر وقت با کاهش ابر، خراسان جنوبی نیمه ابری همراه با رگبار از اواخر وقت با کاهش ابر، خوزستان صاف، زنجان صاف، سمنان صاف، سیستان و بلوچستان صاف، فارس صاف و نیمه ابری، قزوین صاف، قم صاف، کردستان صاف، کرمان صاف و نیمه ابری، کرمانشاه صاف، کهگیلویه و بویراحمد صاف، گلستان صاف و نیمه ابری، گیلان صاف و نیمه ابری، لرستان صاف،‌ مازندران صاف و نیمه ابری، مرکزی صاف و نیمه ابری، هرمزگان صاف و نیمه ابری، همدان صاف و نیمه ابری و یزد صاف و نیمه ابری پیش‌بینی کرد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، روز سه ‌شنبه 10 فروردین ماه جاری آسمان استانهای آذربایجان شرقی صاف و نیمه ابری، آذربایجان غربی صاف و نیمه ابری، اردبیل صاف و نیمه ابری همراه با بارندگی، اصفهان صاف و نیمه ابری، ایلام صاف و نیمه ابری، بوشهر صاف، تهران صاف همراه با غبار محلی، چهارمحال و بختیاری صاف و نیمه ابری، خراسان شمالی صاف، خراسان رضوی صاف، خراسان جنوبی صاف، خوزستان صاف و نیمه ابری، زنجان صاف و نیمه ابری، سمنان صفا، سیستان و بلوچستان صاف، فارس صاف، قزوین صاف، قم صاف، کردستان صاف و نیمه ابری، کرمان صاف، کرمانشاه صاف و نیمه ابری، کهگیلویه و بویراحمد صاف و نیمه ابری، گلستان صاف، گیلان صاف، لرستان صاف و نیمه ابری، مازندران صاف، مرکزی صاف، هرمزگان صاف، همدان صاف و یزد نیز صاف خواهد بود.