گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، چهارمین جلسه ستاد اردیبهشت معطر در سنندج تشکیل شد. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان که ریاست کمیته فرهنگی و پژوهشی ستاد اردیبهشت معطر استان را نیز بر عهده دارد، در این جلسه به برنامه‌های متنوعی که در ایام سالگرد سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری اجرا می‌شود، اشاره کرد و گفت: این ستاد نهایت تلاش خود را بر این هدف متمرکز کرده که برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این ایام به گونه‌ای اجرا شود که از نظر کمی و کیفی در شان سفر معظم‌له باشد.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سبزوار، حضور روحانی در مسجد را عامل عمران و آبادانی معنوی آن دانست. حجت الاسلام محمد علی فاطمیان برای سرکشی از مسائل فرهنگی روستا و تبریک سال جدید در جمع مردم روستای حبله شهرستان جغتای از استقبال پرشور مردم در مسائل تبلیغی و دینی تقدیر کرد.

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 89 توسط مقام معظم رهبری گفت: اقتدار حقیقی کشور مبتنی بر اقتدار فرهنگی و تبلیغی آن است. حجت الاسلام حسین روحانی‌نژاد ادامه داد: در راستای بیانات مقام معظم رهبری، سازمان نیز با بکار گیری همه ظرفیتهای موجود و با برنامه ریزی مناسب و دقیق، فعالیتهای فرهنگی خود را برای رسیدن به اهداف تعیین شده مضاعف خواهد کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در خصوص نامگذاری سالها توسط رهبرمعظم انقلاب گفت: این امر مهم حرکتی راهبردی تلقی می‌شود که در طلیعه هر سال اعلام شده تا مسئولان کشوری در حوزه‌های مختلف براساس آن برنامه‌های رشد سازمانی را تنظیم کنند. حجت‌الاسلام علی خادمی در همین راستا گفت: نامگذاری سالها منش، سنت حسنه و بدیع رهبر فرزانه انقلاب است که از جهات مختلف قابل دقت و از آثار و برکات متعددی برخوردار است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی را از رسالتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی دانست. حجت الاسلام جمال یاری با تبریک حلول سال 89 عید نوروز را نماد تحول، سازندگی، حرکت و پویایی دانسته و مورد توجه قرار داد. وی نوروز را جلوه ای از زیبایی ها و در واقع نشانی از وجود پروردگار و خالق این زیبایی ها ذکر کرد.

- در صد و چهل و هفتمین جلسه خانه فیلم بلند حوزه هنری همدان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، فیلم صندوقچه درد به کارگردانی کاترین بیگلو برای اعضای خانه فیلم به نمایش درآمده و نقد و بررسی خواهد شد. فیلم صندوقچه درد با زمان 140 دقیقه محصول 2009 است. این فیلم داستان چند سرباز آمریکایی به فرماندهی گروهبان اول ویلیام جیمز (با بازی جرمی رنر) را روایت می‌کند که در خاک عراق مامور خنثی کردن بمبهای جاده‌ای هستند.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران گفت: 269 مسجد در چناران فعال است و برنامه های فرهنگی و مذهبی را اجرا می کنند. حجت‌الاسلام علی بخشی با اعلام این مطلب ففزود: اداره تبلیغات اسلامی در بحث مساجد، مسئول صدور حکم امام جماعت است. وی با بیان اینکه در سال 88 یک دوره آموزشی برای ائمه جماعات برگزار شد، اضافه کرد: برای فعال شدن مساجد ابتدا باید ائمه جماعات را فعال کرد.