هلال احمر مازندران 641 مسافر را اسکان اضطراری داد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، فردین خنجری ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر جمعیت هلال احمر استان در ساری افزود: اطفای چهار فقره حریق و توزیع 126مورد مواد غذایی بین مسافران در راه‌ مانده از دیگر خدمات در اجرای طرح امداد و نجات نوروزی بوده است.

وی با اشاره به اسکان اضطراری هلال احمر مازندران به 641 مسافر اضافه کرد: عملیات انتقال 57 مجروح و مصدوم نیز توسط جمعیت هلال احمر مازندران به مراکز درمانی انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران ویزیت رایگان، انتقال مصدومان و مجروحان ناشی از سوانح به مراکز درمانی و کمک به 11 نفر از مصدومان گرفتار در خودروهای تصادفی را از دیگر خدمات اجرا شده در طرح امداد و نجات نوروزی اعلام کرد.

خنجری گفت: در اجرای این طرح علاوه بر 10 پایگاه ثابت، 15پست موقت و هفت پست سیار نیز تجهیز شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران به چاپ و توزیع 100 هزار بروشور و بسته فرهنگی از سوی پایگاه‌های راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران اشاره کرد.

وی انتشار 20 هزار جلد کتابچه حاوی اطلاعات اماکن تفریحی، تاریخی و فرهنگی استان و همچنین تبیین کارکرد و ماهیت فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر را از دیگر خدمات هلال احمر مازندران در طول ایام نوروز عنوان کرد.



خنجری اظهار داشت: از اواخر اسفند ماه تاکنون بیش از 110 هزار نسخه بروشور، کتابچه و بسته فرهنگی توزیع شد.



وی با اعلام اینکه در این مدت 330 نفر با مراجعه‌ به پست‌‌های هلال احمر کمک‌های اولیه سرپایی دریافت کردند، خاطرنشان کرد: خدمات هلال احمر مازندران در نوروز امسال با شرح فعالیت بیشتری در حال انجام است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به برپایی خیمه‌های نماز در مجاورت پست‌های راهنمایی مسافران نوروزی تصریح کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیش از سه هزار نفر از گردشگران از خیمه نماز بهره‌‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از برپایی 17 خیمه نماز در کنار پستهای هلال احمر خبر داد و بیان داشت: این طرح ابتکاری هلال احمر در استان مورد توجه مسئولان قرار گرفت و رضایت مسافران را به همراه داشته است.