شش نفر به دلیل واژگونی یک دستگاه خودرو در بوکان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، سرهنگ غلامرضا جهانپور بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو 405 در مسیر جاده برهان محور بوکان به مهاباد در نزدیکی روستای شیخلر دو نفر در دم جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر به بیمارستان شهید قلی پور بوکان اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی این شهرستان تحت بررسی و پس از مشخص شدن اعلام خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر پاسگاههای ناچیت و شهر سیمینه که در محور بوکان به میاندوآب مسیر جاده های پر رفت و آمد قرار دارند دو اکیپ به صورت شبانه روزی امنیت جاده ها در ایام تعطیل به عهده دارند.

