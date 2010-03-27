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۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

شش نفر به دلیل واژگونی یک دستگاه خودرو در بوکان کشته و زخمی شدند

شش نفر به دلیل واژگونی یک دستگاه خودرو در بوکان کشته و زخمی شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوکان از کشته و زخمی شدن شش نفر بر اثر واژگونی یک خودرو در محور بوکان و مهاباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، سرهنگ غلامرضا جهانپور بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو 405 در مسیر جاده برهان محور بوکان به مهاباد در نزدیکی روستای  شیخلر دو نفر در دم جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر به بیمارستان شهید  قلی پور بوکان اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی این شهرستان تحت بررسی و پس از مشخص شدن اعلام خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر پاسگاههای ناچیت  و شهر سیمینه  که در محور بوکان به میاندوآب مسیر جاده های پر رفت و آمد قرار دارند دو اکیپ به صورت شبانه روزی امنیت جاده ها در ایام تعطیل به عهده دارند.
 

کد مطلب 1055104

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