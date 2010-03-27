کمربندی جدید در رشت ساخته می شود

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلان شهر شدن رشت و لزوم کاهش بار ترافیک درون شهری اظهارداشت: با تلاش نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی اعتبار مورد نیاز کمربندی جدید رشت در ردیف بودجه قرار گرفت و این کمربندی به طول 70 کیلومتر در مدت سه سال ساخته می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح یک هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و در اوایل سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب بودجه سال آینده دولت در مجلس به ساماندهی و بازسازی مزار میرزا کوچک و دو رودخانه گوهر رود و زرجوب اشاره کرد و گفت: برای اجرای هر یک از این طرحها، مجلس پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است.

کوچکی نژاد همچنین یاد آورشد: سرانه مدارس و تجهیزات هنرستانهای شهرستان رشت در سال 88 یک میلیارد ریال بود که در سال 89 با توجه به دوبرابر شدن سرانه کمک دولت به مدارس انتظار می رود با افزایش این اعتبارات، سرعت ساخت و ساز فضاهای آموزشی در این شهرستان افزایش یابد.