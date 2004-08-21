خبري از هاشميان نيست ؛ كاظميان ، نيكبخت ، وزيري ، معدنچي و كاشي دعوت شدگان جديد تيم ملي

به گزارش خبرنگار " مهر" دراين ليست نام بازيكنان ذيل آورده شده كه از ميان آنها عليرضا نيكبخت واحدي ، مرتضي كاشي ، مهرزاد معدنچي ، امير وزيري و جواد كاظميان از چهره هاي تازه دعوت شده به اردوي تيم ملي هستند. ضمن اينكه آرش برهاني و مهدي مهدوي كيا به دليل محروميت از سوي AFC و حامد كاويانپور به دليل مصدوميت از جمله بازيكناني هستند كه از در اين اردو حضورنخواهند داشت. نام ابراهيم تقي پور نيز در بين دعوت شدگان به چشم نمي خورد.

اسامي بازيكنان دعوت شده به اردو به شرح ذيل است : ابراهيم ميرزاپور ، مهدي رحمتي ، حسن رودباريان ، مرتضي كاشي ، مهرزاد معدنچي ، عليرضا نيكبخت واحدي ، جواد كاظميان، جلال كاملي مفرد ، رحمان رضايي ، يحيي گل محمدي ، محمد نصرتي ، مهدي امير آبادي ، ستار زارع ، علي بداوي ، حسين كعبي ، سيد محمد علوي ، جواد نكونام ، ايمان مبعلي ، فرزاد مجيدي ، علي دايي ، علي كريمي ، جواد كاظميان و رضا عنايتي .