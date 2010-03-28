اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: نخستین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام شهید شیرودی با حضور چهار تیم خارجی 23 و 24 اردیبهشت ماه در شهرستان تنکابن برگزار می شود.

وی افزود: برای بالا بردن سطح نخستین دوره این رقابت ها از تیم های داغستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه دعوت شده تا با کشتی گیران خود به ایران بیایند.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: قرار است دو تیم از آزادکاران بزرگسال استان مازندران و یک تیم از جوانان استان در این رقابتها حضور داشته باشند.

ثمربخش ادامه داد: با هماهنگی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان سعی داریم تا تیم منتخب کشتی آزاد کشور را نیز در این پیکارها شرکت دهیم تا این مسابقات در سطح بالایی برگزار شود.

وی از پشتوانه های هیئت کشتی مازندران در برگزاری نخستین دوره رقابت های جام شهید شیرودی، از حمایت های وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و اضافه کرد: وزیر اقتصاد و دارایی از مدتها پیش قول هرگونه همکاری را با مسئولان فدراسیون کشتی و متولیان کشتی این استان داده است.

رئیس هیئت کشتی مازندران خاطرنشان کرد: بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مازندران نیز طی جلسات متعدد با مسئولان هیئت کشتی استان آمادگی خود را برای حمایت های مالی از این رقابتها اعلام کرده اند.