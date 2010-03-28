به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نعمت الله دارش صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: طى 11 روز گذشته (25 اسفند 88 تا 6 فروردین 89) 59 هزار و 786 خودرو توسط 25 شناور ویژه حمل و نقل خودرو از طریق اسکله پهل بندر خمیر وارد اسکله لافت در جزیره قشم، شدند.

وى گفت: ورود نزدیک به 60 هزار خودرو بدون ایجاد ترافیک و صرف وقت و انتظار سرنشینان، در واقع انقلابى در حمل و نقل دریایى در جزیره قشم، محسوب مى شود.

مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از کاهش صف ورود خودرو از 16 کیلومتر سال 87 و 6 کیلومتر سال 88 و رسیدن به صف زیر یک کیلومتر در نوروز 89 بعنوان رکوردى در ایجاد شرایط روانسازى و جابجایى خودور مسافران بر روى آبهاى نیلگون خلیج فارس، یاد کرد.

وى ادامه داد: مسافران نوروز 87 با صرف بیش از 10 ساعت در صف ورودى و میهمانان نوروز 88 با صرف سه ساعت در صفهاى شش کیلومترى و میهمانان نوروز 89 با حداکثر نیم ساعت زمان با خودرو شخصى و با استفاده از شناورهاى ویژه وارد جزیره قشم، شدند.

دارش با اشاره به اینکه براى نخستین بار ورود خودرو به جزیره قشم در کمتر از نیم ساعت انجام شد، تصریح کرد: ایجاد چنین شرایطى با همکارى بى شائبه و بى منت مدیریت و کارکنان گمرک و دیگر دست اندرکاران ستاد دائمى سفرهاى قشم و با تکریم میهمانان و ارائه خدمات شایسته به آنان، فراهم شد.

به گفته وى، ایجاد هشت لاین ورود و خروج خودرو در اسکله پهل و لافت و انجام تشریفات گمرکى در کمتر از یک دقیقه امکان ایجاد صف خودرو را به صفر رساند و قریب به اتفاق میهمانان نوروزى جزیره قشم نیز از ارائه این خدمات، اظهار رضایت کردند.

مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از فرماندار قشم و خمیر، نیروى انتظامى، دریابانى، شرکت بازرگانى عمومى، شرکت حمل و نقل فتح، اداره بنادر، حفاظت، حراست و گارد سازمان منطقه آزاد و همه کسانی که با تلاش شبانه روزى خود شرایط ویژه اى را براى ورود مسافران بویژه با خودرو شخصى به جزیره قشم فراهم کردند، تقدیر نمود.

ناظر عالى و بازرس ویژه ستاد تسهیلات سفرهاى کشور نیز در بازدید از جزیره قشم، نحوه خدمات رسانى در اسکله هاى این جزیره بویژه حمل خودرو مسافران نوروزى بر روى آبهاى خلیج فارس را انقلابى در حمل و نقل دریایى دانست و از مدیر امور بنادر سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر کرد.