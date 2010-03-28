درآمد هتلهای مشهد در سال گذشته 500 میلیارد تومان بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد قانعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد تسهیلات نوروزی خراسان رضوی حداکثر مدت ماندگاری مسافران در مشهد را 2.5 روز اعلام کرد و افزود: درصد بالایی از مسافران نوروزی مشهد مایل هستند از 29 اسفند تا دوم فروردین در مشهد باشند و مسافرانی که زمانی بیش از این در مشهد می مانند معمولا از تهران و غرب کشور وارد می شوند.

وی به برودت هوای روزهای پایانی سال و دو روز اول فرودین اشاره کرد و گفت: افت ورود مسافران در روزهای آغازین نوروز بدلیل برودت هوا، در روزهای باقیمانده عید جبران خواهد شد.

قانعی تصریح کرد: هتلهای مشهد فقط غذا و اتاق در اختیار مسافران قرار می دهند و این در حالی است که اجرای موسیقی سنتی و ارائه غذاهای محلی در هتل ها از عوامل اصلی افزایش ایام ماندگاری مسافران است.

وی به جاذبه ها و دلایل ماندگاری مسافران در مناطق آزاد اشاره کرد و بیان داشت: تله کابین، شهرک تمدن ها، اماکن تفریحی و بازارهای خرید از جمله مواردی است که می تواند ماندگاری مسافران را در مشهد افزایش دهد.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شهر مشهد از مشکلات آماری فراوانی رنج می برد، افزود: وجود آمارهای متناقض از زائران باعث شده که نتوانیم برنامه ریزی دقیق و موثری را برای اقامت زائران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در 80 درصد از ایام سال شهر مشهد با ازدیاد اماکن اقامتی مواجه است، تصریح کرد: اشغال هتلهای مشهد در سال کمتر از 40 درصد است و بزرگترین مشکل صنعت هتلداری در مشهد وجود منازل و خانه های شخصی است.

رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با اشاره به بهره برداری سیستم رزرواسیون واحدهای اقامتی استان، اظهار داشت: با بهره برداری از این سیستم، می توانیم به آمار آنلاین و لحظه ای از مسافران در مشهد دسترسی داشته باشیم ضمن اینکه با سیستم رزرواسیون واحدهای اقامتی می توان از فعالیت دلال ها و زوارکش ها در شهر مشهد جلوگیری کرد