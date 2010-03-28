جریمه 7 میلیونی یک تعاونی/ 96 پرونده تخلفاتی با 16 میلیون تومان جریمه

نظر علی حاجی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی بیش از 95 پرونده تخلفاتی در پایانه های استان تهران خبر داد و افزود: طی گزارشات مردمی و بازرسان تعزیرات و بازرگانی 10 فقره گران فروشی در ترمینال جنوب و 8 فقره در ترمینال شرق و غرب تهران شناسایی و بر اساس حکم قاضی کشیک مستقر در پایانه ها متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

حاجی پاشا گفت: متخلفان در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم نصب پارچه نوشته (این واحد صنفی به علت گران فروشی جریمه شده است) و در مرحله سوم به مدت سه ماه پلمپ می شوند.

وی افزود: در فرودگاه امام خمینی(ره) 13 فقره پرونده گران فروشی واحدهای صنفی و تاکسیرانی مورد بررسی قرار گرفت که طی حکم قاضی متخلفان جمعا به مبلغ 16 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه از جریمه هفت میلیون و 200 هزارتومانی یکی ازشعب تعاونی های مستقر در پایانه مسافربری غرب تهران خبر داد و افزود: این شعبه بر خلاف نرخ مصوبه قانونی اقدام به فروش بلیط کرده بود که توسط بازرسان نامحسوس شناسایی و پس از اثبات تخلف با حکم قاضی به پرداخت جریمه هفت میلیون و دویست هزار تومانی محکوم شد.

حاجی پاشا جمع کل جریمه های تخلفاتی پایانه های تهران را 161 میلیون ریال عنوان کرد افزود: بازرسان سازمان تعزیرات در گروه های سیار و مستقر در پایانه ها، میادین میوه و تره بار، بازار و خیابانهای شهر در صورت مشاهده هرگونه تخلف شخص خاطی را به قاضی کشیک معرفی می کنند.

وی در ادامه از مردم خواست تا در صورت مشاهده تخلف بازرسان سازمان را با شماره پیامک 30009651 مطلع کنند.