به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی میبدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: با توجه به حجم ترافیکی که در منطقه اطراف بارگاه حضرت رضا (ع) در زمان حضور زائران آن حضرت ایجاد می شود، طرح محدودیت تردد وسایل نقلیه شخصی در این منطقه شهر اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اظهار داشت: اجرای این طرح باعث می شود زائران و مسافرانی که از نقاط مختلف کشور به مشهد سفر می کنند از محدودیت ها و شیوه ورود به محدوده ترافیکی آگاه شوند.

امامی میبدی افزود:هم اکنون برای اطلاع رسانی بهتر به مسافران و زائران، این سازمان اقدام به تهیه بروشور و تراکت محدوده طرح کرده که توسط بیش از 100 نیروی اطلاع رسان در مبادی ورودی شهر مشهد توزیع و در اطراف محدوده نیز تابلوهای اطلاع رسان نصب شده است .

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در ادامه از خدمات رسانی بیش از 200 نیروی پلیس در اطراف محدوده طرح خبر داد و گفت: در شرایط کنونی زائران حرم رضوی می توانند برای تردد در این محدوده از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

امامی میبدی تاکید کرد: زائران و مسافران نیز درصورت تمایل برای تردد در این محدوده،باید مجوز تردد را از باجه های فروش مجوز در مبادی ورودی شهر و اطراف محدوده طرح تهیه نمایند.

وی همچنین همکاری همه سازمان ها و ارگان های مربوطه در اجرای بهینه طرح ممنوعیت ترد در هسته مرکزی شهر مشهد را ضروری دانست و افزود: با همکاری کامل بین دستگاه های مختلف باعث رضایتمندی بیشتر مسافران و زائران خواهد شد.