به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری یاهو، درپی جنجال آفرینی روزنامه نیویورک تایمز درباره آمادگی ایران برای ساخت دست کم دو تاسیسات هسته ای مخفی شبیه به تاسیسات فوردو، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمانهای اطلاعاتی غرب سوءظن خود را درباره اعلام ایجاد سایتهای هسته ای جدید اعلام کردند.

این گزارش در ادامه چنین مدعی شد: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اکنون در حال بررسی و تحقیق برای یافتن مدارکی درباره دو سایت هسته ای جدید در ایران و کشف مکان دقیق دستگاههای غنی سازی اورانیوم که اخیرا ساخته شده اند، هستند.

این سایت خبری برای تحریک افکارعمومی آورده است: مقامات عالی رتبه آمریکایی هم اکنون درحال بررسی اسناد ماهواره ها درباره وجود شماری از سایت های ایرانی هستند، اما هیچ نشانه ای برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر صلح آمیز نبودن برنامه هسته ای کشورمان به دست نیاورده اند.

روزنامه نیویورک تایمز امروز یکشنبه درمطلبی جدید و در ادامه گزارشهای دروغین خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نوشت : بازرسان سازمان ملل متحد و متخصصان سازمانهای جاسوسی در کشورهای غربی بر این باورند که ایران برای ساخت دست کم دو تاسیسات هسته ای مخفی شبیه به تاسیسات فوردو در قم آماده می شود.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به اظهارات "علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت بر روی دو تاسیسات هسته ای جدید در آینده نزدیک اشاره کرد و مدعی شد با اظهارات صالحی سوءظن ها درباره برنامه هسته ای این کشور افزایش یافت.

این روزنامه آمریکایی در ادامه مطلب خود می نویسد: به گفته صالحی، این دوتاسیسات هسته ای جدید در دل کوهها و به احتمال زیاد به منظور دفع حملات دشمن ایجاد می شود.