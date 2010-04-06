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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

حاجی پاشا به مهر خبر داد:

تشکیل 6 هزار پرونده گران فروشی در ایام نوروز

تشکیل 6 هزار پرونده گران فروشی در ایام نوروز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از 11 هزار و 500 بازرسی و تشکیل 6 هزار پرونده گران فروشی در ایام نوروز خبرداد.

نظرعلی حاجی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل 6 هزار پرونده تخلف در 11 هزار و 500 مورد بازرسی مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و بازرگانی استان تهران از تاریخ 11 اسفند تا هشت فروردین خبر داد و افزود: تمامی پرونده ها در محل وقوع تخلفات رسیدگی و حکم قانونی صادر شد.

وی گفت: مجازاتهای صادر شده برای متخلفین شامل پلمپ واحد صنفی متخلف، نصب پارچه بر سر درب واحد صنفی به عنوان متخلف، تعلیق کارت بازرگانی، قطع سهمیه، ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف و جزای نقدی بوده است.

حاجی پاشا افزود: بیشتر شکایات مردمی و پرونده های تخلفاتی در مورد گران فروشی اصناف و تعاونیهای مسافربری بوده است.

کد مطلب 1055297

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