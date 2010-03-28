به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در دیدار نوروزی خود با کارکنان وزارت امور خارجه ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: از خداوند می خواهیم دعای ابتدای سال را در حق ما اجابت کند و حال ما را به بهترین حال متحول سازد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری با نام "سال همت مضاعف و کار مضاعف" افزود: عمل به این توصیه موجب رضایت درونی و خشنودی روحی خواهد شد و وزارت خارجه تلاش می کند در این زمینه پیشگام باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال جدید شاهد انسجام بیشتر نیروهای داخلی و بالندگی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

متکی ماموریت وزارت امور خارجه را در معرض دید و توجه تمامی مردم ایران توصیف کرد و افزود: از این رو لازم است از تمامی توان علمی و فکری کشور برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی بهره برداری شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به برنامه های جدید وزارت امور خارجه در سال نو اظهار داشت: بهره گیری بیشتر از توان کارشناسی این وزارتخانه و نیز نظرات اساتید علوم سیاسی و روابط و حقوق بین الملل در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.