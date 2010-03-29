  1. استانها
  2. گلستان
۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

خدمات اورژانس 115 گلستان نسبت به پارسال 20 درصد کاهش یافت

خدمات اورژانس 115 گلستان نسبت به پارسال 20 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد: آمار خدمات ارائه شده در زمینه حوادث و فوریتهای پزشکی در طرح نوروزی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته است.

محمدجواد مقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون 850 نفر از خدمات بهداشتی این مرکز بهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 310 مورد مربوط به حوادث ترافیکی و بقیه مربوط به فوریتهای پزشکی شامل بیماریهای قلبی و تنفسی و ... بوده است.
 
وی اظهار داشت: همچنین در بخش خدمات نیز خدمات درمان سرپایی در محل، انتقال بیماران و بستری بیماران در بیمارستانهای استان ارائه شده است.
 
به گفته مقسمی، این مرکز در زمینه های اورژانس پیش بیمارستانی، هدایت و رسیدگی به امور درمان و حوادث غیرمترقبه فعالیت می کند.
 
مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: با توجه به افزایش شمار گردشگران به استان، ارائه خدمات بهداشتی این مرکز به گردشگران مطلوب بوده است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، 40 پایگاه درمانی اورژانس در سطح 60 نقطه از محورهای گلستان در طرح نوروزی فعالیت دارند.
کد مطلب 1055349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها