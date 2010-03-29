خدمات اورژانس 115 گلستان نسبت به پارسال 20 درصد کاهش یافت

محمدجواد مقسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون 850 نفر از خدمات بهداشتی این مرکز بهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 310 مورد مربوط به حوادث ترافیکی و بقیه مربوط به فوریتهای پزشکی شامل بیماریهای قلبی و تنفسی و ... بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش خدمات نیز خدمات درمان سرپایی در محل، انتقال بیماران و بستری بیماران در بیمارستانهای استان ارائه شده است.

به گفته مقسمی، این مرکز در زمینه های اورژانس پیش بیمارستانی، هدایت و رسیدگی به امور درمان و حوادث غیرمترقبه فعالیت می کند.

مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: با توجه به افزایش شمار گردشگران به استان، ارائه خدمات بهداشتی این مرکز به گردشگران مطلوب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، 40 پایگاه درمانی اورژانس در سطح 60 نقطه از محورهای گلستان در طرح نوروزی فعالیت دارند.