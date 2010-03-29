قانون جامع دهیاری ها تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری شامگاه یکشنبه در همایش مشترک دهیاران و شهرداران منتخب مازندران در ساری اظهار داشت: هم اکنون دهیاری هایی فراوانی در کشور راه اندازی شده که هنوز از هیچ پتانسیل و تسهیلات و امکاناتی جهت توسعه بهره مند نیستند.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات روستاهای کشور علیرغم ایجاد دهیاری ها هنوز باقی بوده بنابراین تدوین قانون جامع دهیاری ها یک ضرورت انکارناپذیر بوده که دولت باید سریعتر لایحه جامع دهیاری ها را جهت تصویب به مجلس بیاورد.

نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از قوانین قابل اجرا در شهرداری ها نیز کیفیت نداشته و برای شهروند مفید نیست، تصریح کرد: با این قوانین موجود نمی توان کاری متناسب با تکنولوژی و نیاز روز جامعه تبیین کرد.

شجاعی کیاسری با بیان اینکه بسیاری از قوانین موجود در شهرداری ها دست و پاگیر توسعه شهری شده اند، یادآور شد: برخی مفاد این قانون زمینه بروز تخلف برای شهرداری ها را دوچندان کرده است.

وی با اعلام اینکه برای ایجاد شهرهای جدید باید مطالعات کاملی بر روی طرح های جامع و تفضیلی آن شهرها صورت گیرد، اظهار داشت: نباید به واسطه نیازهای غیرمعقول منطقه ای بدون مطالعه نسبت به تبدیل بخش به شهر و شهر به شهرستان اقدامی صورت داد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه هر استان منوط به زیرساخت ها و مبلمان مرکز استان است، افزود: ساری به عنوان مرکز مازندران نیازمند تسهیلات اعتباری خاصی برای احیاء بافت های فرسوده و تغییر مبلمان شهری به مدرن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از نبود متولی مشخص برای ساماندهی دریا انتقاد کرد و گفت: سالانه بین 300 تا 400 نفر در دریاهای شمال و جنوب کشور غرق می شوند بدون اینکه کسی پاسخگوی این تلفات باشد و فکری برای ساماندهی طرح های دریا نماید.

شجاعی کیاسری با بیان اینکه هم اکنون کمتر از 20 درصد مردم خطه شمال از مواهب طبیعی نظیر دریا و جنگل استفاده می کنند، اظهار داشت: 80 درصد استفاده از مواهب طبیعی استانهای شمالی از طریق گردشگران و مردمان سایر نقاط ایران و جهان است.

وی تاکید کرد: اجرای طرح های ساماندهی سواحل و منابع طبیعی در استان های شمالی نیازمند اعتبارات و توجه ویژه برنامه ریزان ملی بوده که باید نسبت به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه نگاه مدیریت ارشد استان برای زیباسازی اماکن شهری بر اساس پوشش سفالی ساختمانهاست، افزود: این طرح در قالب آیین نامه ای به شهرداری ها برای اجرا ابلاغ شده است.

سید عیسی هاشمی حیدری با بیان اینکه متاسفانه انباشت زباله به معضلی در استان تبدیل شده است، افزود: به واسطه نبود مدیریت صحیح پسماند شهرداری ها نمی توانند به راحتی از عهده بهره برداری بهینه از طلای کثیف برآیند.

هاشمی حیدری میزان اعتبارات مصوب شهرداری های استان در سال 88 را بالغ بر 230 میلیارد و اعتبارات محقق را 180 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: شهرداری های مازندران با 50 میلیارد تومان کسری بودجه در تامین اعتبارات نهاد خود در سال 88 مواجه بودند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شش هزار پرسنل در 52 شهر مازندران فعالیت می کنند، تصریح کرد: متاسفانه غالب درآمد شهرداری ها از محل کمیسیون های ماده صد و ماده 5 بوده که قصد داریم ملاک عملکرد شهرداران را در سال جدید به سمت کم کردن شاخص های جرائم ماده صد و ماده 5 سوق دهیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه هم اکنون غالب شهرداری های استان 60 درصد اعتبارات خود را عمرانی و مابقی را صرف امورات جاری می کنند، اظهار داشت: آهنگ رشد و توسعه فعالیت های عمرانی در شهرهای استان به صدا درآمده است.

وی میانگین کشوری جمعیت شهرنشینی به روستایی کشور را 75 درصد در شهرها و 25 درصد در روستاها بیان کرد و افزود: این سرانه در مازندران 53 درصد در شهرها و 47 درصد در روستاها بوده که نشان می دهد روستاهای مازندران از پتانسیل بالایی برای اسکان برخوردارند.