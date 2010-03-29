بریتانیا باید نه گفتن به آمریکا را یاد بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس روز یکشنبه خواستار بازنگری در روابط ویژه این کشور با آمریکا شدند.

"مایک گیپس" رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس با انتشار گزارشی تحت عنوان "امنیت جهانی: روابط انگلیس و آمریکا" درباره به کار بردن واژه "روابط ویژه" میان واشنگتن و لندن عکس العمل گفت: بریتانیا باید یک رویکرد سیاسی واقع گرایانه تر را در رابطه با آمریکا دنبال کند و باید بر محدودیت ها و منافع ملی خود آگاه باشد.

وی هشدار داد که انگلیس در قبال آمریکا بسیار با احترام رفتار کرده است اما باید بیاموزد که بیشتر به واشنگتن نه بگوید.

مایک گیپس ضمن انتقاد از به کار بردن واژه "رابطه ویژه" برای توصیف رابطه واشنگتن-لندن گفت که این واژه گمراه کننده است و افزود که انگلیس باید در برخی از موارد مخالفت خود را با خواسته های آمریکا ابراز کند و برای نه گفتن آماده شود.