ایران و افغانستان محور گفتگوهای سارکوزی در سفر به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "نیکلا سارکوزی" امروز دوشنبه در دانشگاه کلمبیا سخنرانی می کند و بر این موضوع که فرانسه همپیمان اصلی آمریکا به شمار می رود، تاکید خواهد کرد.

همچنین سارکوزی فردا سه شنبه در کاخ سفید با "باراک اوباما" درباره افغانستان و میزان همکاری همپیمانان اروپایی با آمریکا در قبال مسئله جنگ در این کشور دیدار و گفتگو می کند.

پس از شکست سارکوزی در انتخابات شورای استانی و پیروزی حزب سوسیالیست فرانسه در دور نخست با کسب 30 درصد مجموع آرا، می توان گفت که سفر رئیس جمهوری این کشور به نیویورک و واشنگتن طی هفته جاری تا حدودی سارکوزی را از مشکلات سیاسی رها می کند.

همچنین رئیس جمهوری فرانسه اواخر روز سه شنبه با "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل درباره فرآیند سازش در خاورمیانه و برنامه هسته ای ایران گفتگو می کند.

رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه پیشتر طی تماسی تلفنی بر ضرورت ادامه مذاکرات با ایران به منظور حل موضوع هسته ای این کشور تاکید کرده اند.