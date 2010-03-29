تل آویو نگران اقدامات اوباما درباره روند سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص در ادامه مطلب خود می نویسد : "باراک اوباما" در دیدار خود با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل که سه شنبه هفته گذشته در واشنگتن انجام شد از تصمیم خود برای تحمیل یک صلح دائمی میان تل آویو و فلسطینیان در عرض کمتر از دو سال خبر داد.

به گفته کارشناسان صهیونیست، این تصمیم اوباما می تواند تغییری اساسی در سیاست های آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی و منطقه خاورمیانه ایجاد کند.

به نوشته این روزنامه، اوباما در این دیدار و در توضیح برنامه خود برای خاورمیانه، 10 درخواست را از نتانیاهو مطرح کرده که چهار مورد از آنها به شرح زیر است :

افتتاح اداره منافع اقتصادی فلسطین در بیت المقدس، پایان دادن به ساخت و سازها در مناطق فلسطینی و بیت المقدس، پایان دادن به ساخت و سازها در مناطق یهودی نشین و بیت القدس شرقی و عدم ساخت ساز در منطقه رامات شلومو.

بر اساس این گزارش، درخواست دیگر اوباما پیگیری مذاکرات غیر مستقیم رژیم صهیونیستی با تشکیلات خود گردان فلسطین است.

به گفته کارشناسان این خواسته اوباما، قدرت عمل را در اختیار آمریکا قرار می دهد بطوری که واشنگتن می تواند زمانی را برای پایان مذاکرات و به نتیجه رسیدن صلح تعیین کند و از همین رو امکان حضور طرف آمریکایی در این مذاکرات افزایش می یابد.

هاآرتص می نویسد : نه تنها این درخواست ها و تحمیل این صلح به خاورمیانه موجب نگرانی تل آویو شده بلکه سیاست جدید اوباما در قبال اسرائیل که شامل رایزنی با متحدان اروپائی آن از جمله آلمان برای منزوی کردن تل آویو در صورت امتناع و کارشکنی در روند صلح خاورمیانه می شود نیز نگرانی های جدی را برای مقامات رژیم اسرائیل به وجود آورده است.

مقامات تل آویو اعلام کرده اند که این سیاست آمریکا با سیاست ها و درخواست های قبلی آمریکا از اسرائیل متفاوت است. برای مثال برنامه اوباما با طرح بوش در سال 2004 و همچنین طرح بیل کلینتون در سال 2000 کاملا متفاوت است.

این مطلب در حالی منتشر می شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر روابط پرتنشی را با یکدیگر داشته اند که دلیل شدت یافتن این تنش ها صدور مجوز برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در مناطق فلسطینی همزمان با سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین های اشغالی بود.

آمریکا ادامه روند شهرک سازی را مانعی جدی در مسیر پیشرفت صلح خاورمیانه می داند.