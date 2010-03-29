به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی صبح دوشنبه در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی آذربایجان ‌شرقی اظهار داشت: در حال حاضر استان آذربایجان ‌شرقی از لحاظ میزان نرخ مهاجر‌فرستی رتبه نخست کشوری را دارد.

وی در ادامه به افزایش نرخ بیکاری در این استان اشاره کرد و بیان داشت: حفظ شاغلان فعال در واحدهای صنعتی آذربایجان‌ شرقی در شرایط کنونی بسیار مهم‌تر از ایجاد مشاغل جدید است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ اشتغال در حال حاضر به دغدغه اصلی نمایندگان و فعالان بخش صنعت استان تبدیل شده است، در ماه‌های اخیر میزان بیکاری در استان افزایش یافته است و باید چاره‌ای اندیشید.

وی اضافه کرد: در مورد قراردادهای موقت باید تدبیری اندیشید تا هرچه سریع‌تر مقابل این افزایش بیکاری را در استان بگیریم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس میانگین درآمد خانوارهای آذربایجان‌ شرقی را پایین‌تر از میانگین کشوری خواند و افزود: با وجود اینکه آذربایجان ‌شرقی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود ولی میانگین درآمد خانوارهای این استان از میانگین کشوری پایین‌تر است.

رحمانی خاطرنشان کرد: باید برای رفع این کمبودها چاره‌اندیشی کرد چرا که تداوم این وضعیت شرایط را سخت‌تر می‌کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تعداد افراد پشت نوبت در آذربایجان ‌شرقی بسیار بیشتر از سایر استان‌ها است و در این مورد نیز آذربایجان ‌شرقی رتبه اول را دارد.

رحمانی با تاکید بر اینکه باید برخی واقعیت‌های تلخ اجتماعی را پذیرفت، اظهار داشت: این واقعیت‌های اجتماعی زنجیروار به همدیگر ربط دارند، افزایش نرخ بیکاری افزایش تعداد افراد پشت نوبت برای بهره‌مندی از خدمات نهادهای حماتی را سبب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه اقشار مختلف مردم عنوان داشت: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم و هشتم اقدامات بسیاری مناسبی در مورد رفع مشکل اقشار مختلف مردم به نتیجه رساند ولی به دلیل برخی اشکال تراشی‌های بی‌مورد سبب شد تا مردم حلاوت و شیرینی این اقدامات مبارک را نچشیدند.

رحمانی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را زمینه‌ای برای بیمه کردن تمام مردم کشور خواند و ابراز داشت: اگر دولت بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را به بحث تامین اجتماعی تخصیص دهد، یک بار برای همیشه مشکل بیمه تمام ایرانیان حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان اعتبار تخصیصی به اقشار آسیب‌پذیر بسیار اندک است به عنوان مثال کل اعتبارات تخصیص یافته به زنان بی‌سرپرست معادل نصف یارانه تخصیصی به بنزین مصرفی یک روز در کشور است.