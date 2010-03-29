افتتاح نمایشگاه سوغات در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اظهار داشت: شهرستان تاکستان با دو هزار و 536 کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی افزون بر 172 هزار نفر دومین شهر کشور در تولید انگور است، فراوانی تپه‌های باستانی که تمدن‌های دیرین انسانی را در سینه خاموش خویش فشرده از اهمیت فراوان این دشت حاصلخیز در پیش از اسلام حکایت دارد.

محمدمهدی رضاپور افزود: تپه‌های پیش از تاریخ و باستانی داکان، اک، زرلان، یاسین تپه-کندر، کی‌وران، شارین، نهاوند، ولازگرد، پیرولی، گیلک تپه نشان از زندگی پر رونق در گذشته‌های بسیار دور این سرزمین دارد.



به گفته وی بقایای قلعه‌ها و دژهای مستحکم در جای جای ارتفاعات شهرستان تاکستان که به قز قلعه معروف هستند بیانگر اهمیت استراتژیک منطقه در دوران‌ مختلف است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآور شد: همچنین وجود بقاع متبرک دیگری همچون هفت صندوق، امامزاده عبدالله و فضل‌الله فارسجین، امامزاده کمال، امامزاده ولی ضیاآباد، امامزاده اسحاق و ابراهیم در روستای زرلان، امامزاده صالح و سلیمان در شهر نهاوند، امامزاده ابوسعید و ابوظهیر در رادکان، بقعه پیرولی در روستای ورسج، امامزاده سید علی در روستای دربهان از اعتقادات عمیق مذهبی مردم منطقه حکایت می ‌کند.



رضاپور اقزود: به این آثار می‌توان بنای معروف به مقبره پیر، منطقه حفاظت شده باشگل، میل خرم آباد، عمارت شاهی (بنای فعلی بانک ملی)، عمارت بنیاد علوی (ساختمان میراث فرهنگی) را نیز اضاقه کرد.

وی تأکید کرد: افزون بر محصولات کشاورزی و باغی همچون؛ انگور و آورده‌های آن شامل؛ شیره، سرکه، آبغوره، کشمش، دوشاب گردو، پسته، بادام، توت، زردآلو، سیب را نیز می‌توان در کنار آثاری همچون؛ قالیبافی، گلیم، گیوه دوزی، منجوق دوزی، ظروف مسی، سبد بافی به عنوان صنایع دستی و آثار تاکستان نام برد که بیشتر حاصل تلاش زنان هنرمند و پر تلاش منطقه است.

علی صادقی فرماندار تاکستان هم گفت: تاکستان با پیشینه ارزشمند تاریخی و فرهنگی میزبان گردشگران نوروزی است که برپایی نمایشگاه صنایع دستی علاوه بر معرفی آثار تاریخی تاکستان باعث شور و نشاط در شهر هم می‌شود.



صادقی افزود: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ و صنایع دستی سرزمین انگور به مسافران نوروزی خواهد بود.



وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه پذیرایی مناسب برای گردشگران فراهم شده تا مسافرین ضمن استفاده از خدمات رفاهی بتوانند سوغات و صنایع دستی هم تهیه کنند.

نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی با حضور میهمانانی از کرمان، قزوین و صنعتگران و هنرمندان تاکستانی تا دوازدهم فروردین در شهر تاکستان میزبان گردشگران است. این نمایشگاه 50 غرفه شامل؛ معرق، منبت، گلیم،چلنگری، رودوزی‌های سنتی، سفال، سوغات تاکستان دارد.



نمایشگاه سوغات و صنایع دستی شهرستان تاکستان در چهارراه غفاری برپا شده است و علاقمندان تا 12 فروردین می توانند از آن دیدن کنند.