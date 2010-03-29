دانشکده علوم پزشکی کاشمر تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمدرضا خباز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص رفع مشکلات موجود برای راه‌اندازی کارخانه کاشی درچند ماه آینده افزود: در مکاتباتی که با رئیس جمهور صورت گرفته، دستور قاطعی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران داده شده تا در سال 89 کارخانه کاشی راه‌اندازی شود.

نماینده مردم کاشمر اظهار داشت: 49 درصد سهام کارخانه کاشی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی و 51 درصد از مردم منطقه است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی که مردم هستند به دلیل خشکسالی و سرمازدگی‌های سال‌های گذشته، نتوانستند آورده خودشان را کامل کنند که همین امر موجب تعلل در راه‌اندازی کارخانه کاشی شد.



نماینده مردم کاشمر تاکید کرد: موضوع دانشکده علوم پزشکی از ابتدای دولت دهم مطرح بود که با رایزنی‌های صورت گرفته، گروهی جهت ارزیابی به شهرستان کاشمر آمده ا ند.



نماینده مردم کاشمر افزود: در بازدیدی که کارشناسان از شهرستان کاشمر داشتند، مرکز آموزش به ورزی مورد قبول آنها قرار گرفت و مقرر شد مکان مورد نظر از نظر فیزیکی توسعه پیدا کرده و چهره کامل دانشگاهی به خود بگیرد .