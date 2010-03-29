تشکیل کمیسیون رعایت حقوق شهروندی در نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: در کمیسیون رعایت حقوق شهروندی به همه ابعاد حقوق شهروندی در نیروی انتظامی از جمله بازداشتگاه ها توجه ویژه خواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه حرمت مردم باید با همه ابعادش حفظ شود، تصریح کرد: در نیروی انتظامی معتقدیم رعایت قانون باید فصل الخطاب رفتار با شهروندان باشد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه حتی با مجرمان باید رفتار مناسب داشته باشیم و جرم مجرم باید مورد هدف باشد نه شخصیت او از تشکیل کمیسیون رعایت حقوق شهروندی در این نیرو خبر داد.

سردار احمدی مقدم با تأکید بر اینکه سال نو باید سال آرامش، ثبات امنیت و همدلی باشد، حوادث بعد از انتخابات سال 88 را یاد آور شد و خاطرنشان کرد: فتنه ها توانسته بود تا حدی در جامعه ایجاد شکاف کند که خوشبختانه وقتی حقایق آشکار شد همبستگی مردم در یوم الله 22 بهمن به صورت قویتر شکل گرفت و همه فتنه ها و دسیسه ها را نقش بر آب کرد.

وی برخورد قاطع پلیس با توزیع کنندگان مواد مخدر، معتادان ولگرد، ناامن کنندگان جامعه، کیف قاپ ها، زورگیران و سارقان مسلح را از اولویت های برنامه نیروی انتظامی در سال 89 اعلام کرد و گفت: با این برنامه ها تلاش می کنیم عقب ماندگی ها در افزایش جرم را جبران کنیم.



فرمانده نیروی انتظامی در ادامه موضوع تصادفات رانندگی در کشور را یادآور شد و اظهار داشت: با توجه به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است، انشاء الله زیرساخت مقررات راهنمایی و رانندگی تغییر می کند و موجب کاهش تصادفات و بهبود فرهنگ رانندگی خواهد شد.