امدادرسانی هلال احمر مازندران به 68 سانحه رانندگی در محورهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرش سید صالحی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر جمعیت هلال احمر استان در ساری افزود: امدادگران این نهاد نسبت به انتقال 96 مجروح و مصدوم به مراکز درمانی و رهاسازی 15 نفر از مصدومانی را که در خودروهای تصادفی گرفتار شده بودند اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت بیش از دو هزار و 500 نفر از مسافرین نیز با مراجعه به پایگاه ها و پست های ثابت و سیار امداد جاده ای هلال احمر مازندران خدمات درمان سرپایی را دریافت کردند.

سید صالحی خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته بیش از هزار نفر از مسافران در راه مانده از اسکان اضطراری و خدمات تغذیه رایگان جمعیت هلال احمر استان بهره مند شدند.

به گفته وی، جمعیت هلال احمر مازندران امسال با تجهیز 32 پایگاه ثابت و سیار امداد جاده ای از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه به مسافرین نوروزی خدمات رسانی می کند.

رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه نیز گفت: بیش از 15 هزار نسخه بروشور، کتابچه و بسته فرهنگی از سوی این جمعیت در شهرستان توزیع شد.

جهانگیر آذری افزود: تاکنون دو هزار نفر از مسافران نیز با مراجعه به پست های این جمعیت در شهرستان سوادکوه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی تصریح کرد: در همین مدت بیش از 300 نفر از مسافرین با مراجعه به خیمه های نماز مستقر در پست های مزبور نماز خود را اقامه کردند.

آذری گفت: تاکنون بیش از 50 نفر از مسئولان استانی و شهرستانی از پستهای راهنمایی مسافرین این شهرستان بازید کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر قائمشهر نیز گفت: بیش از 150 مسافر نورزی از خدمات کمک های اولیه این نهاد استفاده کرده و بیش از چهار هراز نفر با مراجعه به پست های راهنمایی مسافرین نوروزی خدمات مورد نیاز دریافت کردند.

محمد رضا صابری افزود: تاکنون بیش از 10 هزار بروشور، کتابچه و بسته فرهنگی در بین مسافرین توزیع شده است.

وی گفت: بیش از 200 نفر نیز با مراجعه به خیمه های نماز خود را اقامه کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر بهشهر نیز از مراجعه بیش از هشت هزار نفر به پست های راهنمایی این جمعیت در شهرستان های بهشهر و گلوگاه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از پنج هزار بروشور، کتابچه و بسته فرهنگی در بین مسافرین توزیع شده است.

غلام علی فخاری افزود: بیش از 100 نفر از مسافرین با مراجعه به خیمه ای نماز این جمعیت اقامه نماز کردند.

وی با اشاره به بازدید 50 نفر از مسئولان استانی و شهرستانی از پست های راهنمایی مسافرین شهرستان های بهشهر و گلوگاه گفت: طرح راهنمایی مسافرین نوروزی تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.