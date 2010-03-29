ارزش بازار سهام از 668 هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر امروز سهامداران در بورس 90 میلیون سهم را به ارزش 239 میلیارد و 161 میلیون ریال مورد خرید و فروش قرار دادند که در این بین فولاد مبارکه اصفهان بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد.

با مبادله 90 میلیون سهم، ارزش معاملات امروز بورس اوراق بهادار به 239 میلیارد و 161 میلیون ریال رسید.

در دادوستدهای امروز تالار، مالکیت بیش از 90 میلیون سهم جابه جا شد. در نتیجه خرید و فروشهای انجام شده امروز ارزش بازار سهام به 668 هزار و 502 میلیارد ریال رسید. این نقل و انتقالات در 6 هزار و 792 دفعه انجام شد.

شاخصهای بورسی امروز هم به روند صعودی خود ادامه دادند، به طوریکه شاخص کل با افزایشی 91 واحدی به 12 هزار و 823 واحد رسید. شاخص آزاد شناور هم 214 واحد بالاتر رفت و روی عدد 16 هزار و 259 واحد ایستاد.

در عین حال، شاخص بازار اول عدد 10 هزار و 595 واحد را برای خود ثبت کرد که نسبت به دیروز 81 واحد افزایش را نشان می داد. امروز مبادلات سهام شرکتهای حاضر در بازار دوم، شاخص این بازار را به 17 هزار و 946 واحد رساند که نشان از افزایش 83 واحدی این شاخص داشت. به علاوه شاخص صنعت با عبور از مرز 9 هزار و 839 واحد، بیش از 48 واحد افزایش را تجربه کرد.