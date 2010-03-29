مقابل ذوب آهن خطاهای گذشته را تکرار نمی کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ازبکستان، غفورف، بازیکن تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان، در نشست خبری این تیم پیش از دیدار با ذوب آهن اصفهان که در سالن کنفرانس ورزشگاه جار تاشکند برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بازی فردا مقابل ذوب آهن برای ما خیلی مهم است. ما در دیدار رفت خیلی تصادفی مغلوب ذوب آهن شدیم به همین خاطر سعی می کنیم در دیدار فردا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

وی در ادامه افزود: در دیدار رفت بعد از اینکه گل اول را از تیم ذوب آهن دریافت کردیم، تلاش زیادی برای جبران گل خورده داشتیم اما به نتیجه نرسیدیم و متاسفانه گل‌های بعد را هم دریافت کردیم.

این بازیکن باتجربه خاطر نشان کرد: در بازی فردا تلاش می کنیم با یک بازی دسته جمعی شکست هفته قبل را جبران کرده و صدرنشین گروه شویم. قطعا در این بازی خطاهای دیدار هفته گذشته را تکرار نخواهیم کرد.

تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان از ساعت 16:30 فردا در ورزشگاه جار تاشکند برابر تیم ذوب آهن اصفهان صف آرایی خواهد کرد. این دیدار در چارچوب هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و از گروه B مسابقات برگزار می شود.