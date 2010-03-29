کاهش دو درصدی میانگین هدررفت آب در مشهد

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دنبال اقدام های انجام شده در سال اصلاح الگوی مصرف، میانگین هدررفت آب مشهد با کاهش قابل توجهی از 21.7 به 19.5 درصد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، پایدار شدن اعتبار بانک توسعه اسلامی برای احداث دو تصفیه خانه فاضلاب پیشرفته در شرق مشهد را از پروژه های مهم شرکت در سال 89 دانست .

وی افزود: با اجرای اقدام های فرهنگی و آموزشی در سال 88، متوسط مصرف ماهانه آب هر مشترک از 15.6 متر مکعب در سال های گذشته به 14.5 متر مکعب کاهش یافته است.

وی همچنین از واگذاری 55 هزار اشتراک آب و 75 هزار اشتراک فاضلاب از ابتدای سال 88 تاکنون خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تاکید کرد: در سال 89 جذب 60 هزار اشتراک آب و 85 هزار اشتراک فاضلاب و عملیات اصلاح و توسعه 240 کیلومتر از شبکه توزیع آب مشهد را پیش بینی کرده ایم .