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۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

کاهش دو درصدی میانگین هدررفت آب در مشهد

کاهش دو درصدی میانگین هدررفت آب در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: میانگین هدر رفت آب مشهد در سال جاری بیش از دو درصد کاهش یافته است.

 محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دنبال اقدام های انجام شده در سال اصلاح الگوی مصرف، میانگین هدررفت آب مشهد با کاهش قابل توجهی از 21.7 به 19.5 درصد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، پایدار شدن اعتبار بانک توسعه اسلامی برای احداث دو تصفیه خانه فاضلاب پیشرفته در شرق مشهد را از  پروژه های مهم شرکت در سال 89 دانست .

وی افزود: با اجرای اقدام های فرهنگی و آموزشی در سال 88، متوسط مصرف ماهانه آب هر مشترک از 15.6 متر مکعب در سال های گذشته به 14.5 متر مکعب کاهش یافته است.

وی همچنین از واگذاری 55 هزار اشتراک آب و 75 هزار اشتراک فاضلاب از ابتدای سال 88 تاکنون خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تاکید کرد: در سال 89 جذب 60 هزار اشتراک آب و 85 هزار اشتراک فاضلاب و عملیات اصلاح و توسعه 240 کیلومتر از شبکه توزیع آب مشهد را پیش بینی کرده ایم .

کد مطلب 1055519

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