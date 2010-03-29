به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی، غلامعلی حدادعادل ظهر دوشنبه در بازدید از چاپخانه قرآن رضوی که جمعی از مسئولان فرهنگی آستان قدس رضوی نیز حضور داشتند احداث این چاپخانه‌ را سرمایه‌ فرهنگی و عظیم برای نظام دانست.

مشاور عالی مقام معظم رهبری تاکید کرد: از اول انقلاب شاهد تحول و تکامل فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی هستیم و با افتتاح چاپخانه آستان قدس رضوی یک گام مهم در راستای چاپ قرآن‌های نفیس و کتب مختلف در کشور برداشته شده‌ است.

وی اظهار داشت: تولیدات این چاپخانه کل جهان اسلام را در بر می‌گیرد و چاپ و انتشار قرآن از ظرافت خاصی برخوردار است که این چاپخانه با امکانات مجهز خود از عهده آن برمی‌آید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با چاپ قرآن‌های نفیس در این چاپخانه، ایران باید به مرکز انتشار قرآن در جهان اسلام تبدیل شود.

چاپخانه قرآن آستان قدس رضوی در شهرک صنعتی چارطاقی مشهد واقع شده و قادر است سالانه 5 میلیون قرآن نفیس به صورت هشت رنگ و معمولی چاپ کند.