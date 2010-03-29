مدودف خواستار تشدید طرح مبارزه با تروریسم در روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "دیمیتری مدودف" در نشست شورای امنیت این کشور اعلام کرد: انفجارها در متروی مسکو با هدف ایجاد بی ثباتی در کشور انجام شده اند.

وی در ادامه از مقامات مسئول امنیت داخلی روسیه خواست تا اقدامات خود برای تامین امنیت شهروندان و همچنین مبارزه با تروریسم را در روسیه افزایش دهند.

در همین رابطه وزیر وضعیت های اضطراری روسیه از افزایش آمار تلفات دو انفجار جداگانه در متروی مسکو به 37 کشته و 102 زخمی خبر داد.

وزیر وضعیت های اضطراری روسیه گفت: صبح امروز وقوع دو انفجار جداگانه در متروی مسکو دستکم 37 کشته و 102 زخمی بر جای گذاشت.

یک سخنگوی مرکز روابط عمومی سرویس امنیت فدرال روسیه (اف اس ب) همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت: دو انفجار جداگانه در ایستگاه مترو "لوبیانکا" و "پارک کولتروری" توسط دو عامل انتحاری که زن بودند، صورت گرفته است.