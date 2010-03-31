عملیات عمرانی تعریض جاده امامزاده روح الله رودهن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، پروژه های عمرانی شهرستان دماوند در سال 1389 با کلنگ زنی طرح تعریض جاده دسترسی به بارگاه امامزاده روح الله روستای "جورد" از بخش رودهن این شهرستان ظهر چهارشنبه با حضور بخشدار بخش رودهن، اعضای شورای روستای جورد، خیرین و اهالی بومی این روستا آغاز شد.

بخشدار بخش رودهن در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: باتوجه به نامگذاری سال 1389 به عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی این پروژه در ایام نوروز طی مراسمی کلنگ زنی شد.

رضا حاجی پور پیرامون مزایای احداث این جاده یادآور شد: این جاده در گذشته به دلیل عرض کم و فقدان آسفالت مناسب در برخی نقاط مشکلاتی را برای زائرین فراهم می آورد که با پایان طرح مذکور از این دست مشکلات کاسته خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: کل این مسیر هفت کیلومتر و جاده دسترسی به امامزاده روح الله چهار کیلومتر خواهد بود و عرض آن پس از پایان کار پروژه فوق از چهار متر به هشت متر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این مکان متبرکه خاطرنشان کرد: امامزاده روح الله از نوادگان امام جواد (ع) بوده و مدفن ایشان دارای بیش از ده قرن سابقه تاریخی است که در حدود 15 سال پیش بازسازی مجدد و در سال 1379 توسط هنرمندی از اهالی روستای جورد به نام استاد مرحوم سید غلامعلی معززی به شکل زیبایی آینه کاری شده است.

روستای جورد در 10 کیلومتری شهر رودهن از شهرستان دماوند قرار داشته که با اهدا نزدیک به 50 شهید در جنگ تحمیلی از جمله روستاهای شهید پرور استان تهران محسوب می شود.