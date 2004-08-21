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۳۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۳۲

سياوش اكبرپور در گفتگو با "مهر":

در استقلال به آرزوهايم مي رسم

سياوش اكبرپور مهاجم فصل گذشته تيم فجر شهيد سپاسي شيراز كه به تازگي به استقلال تهران پيوسته دربازي دوستانه اين تيم مقابل اكباتان از ناحيه مينيسك پاي چپ دچار پارگي شد تا از همراهي اين تيم در اردوي تركيه بازبماند.

وي در گفتگو با خبرنگار" مهر" در اين خصوص گفت: متاسفانه درابتداي راه دچار آسيب ديدگي شدم، اما با اين وجود با انجام عمل جراحي روزگذشته كه در بيمارستان ايرانمهر انجام گرفت، اين اميدواري وجوددارد تا پس از يك هفته بتوانم تمرينات خود را آغاز نمايم.
وي در مورد نحوه تمرينات ونيزشرايط استقلال خاطرنشان كرد: استقلال تيمي است كه من علاقه زيادي به آن دارم وهمه چيزدر آن براي رسيدن به افتخارات زياد فراهم است وفكرمي كنم دراين تيم به آرزوهايم دست يابم. اين تيم با جوانگرايي كه صورت داده اين فرصت را براي بازيكنان جوان فراهم آورده تا بتوانند در كنارتفكرات فني آقاي قلعه نويي استقلال را به روزهاي اوج برسانند.

اكبرپوردرمورد نخستين بازي اين تيم مقابل استقلال اهوازتصريح كرد: هدف استقلال امسال قهرماني درليگ برتراست و اميدواريم ناكامي هاي روزهاي پاياني ليگ وجام حذفي را جبران نماييم. ضمن اينكه در بازي نخست مقابل استقلال اهواز كه در تهران برگزار مي شود مشكل چنداني نخواهيم داشت و تيم پيروز ميدان خواهيم بود.
مهاجم پيشين تيم ملي اميد در مورد بازيكنان جداشده استقلال اظهارداشت: بهرحال بايد بازيكنان به فكرمسايل مادي ونيززندگي آينده خود نيز باشند، چون عمرقهرماني كوتاه است وبايد به فكر آينده وروزهاي بازنشستگي هم بود. در اين زمينه باشگاهها نيز تمام تلاش خود را براي حفظ سرمايه هاي خود صورت خواهند داد، اما بهرحال اين بازيكنان هستند كه تصميم نهايي را مي گيرند ومن اميدوارم بازيكنان جدا شده استقلال درهر تيمي كه بازي مي كنند موفق باشند.

کد مطلب 105562

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