کاهش 20 درصدی سرقتها در نوروز/ تردد در تمام جاده های کشور جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار احمد رضا رادان پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از آرامگاه حافظ در جمع خبرنگاران امنیت حاکم در ایام نوروز را قابل قبول توصیف و اضافه کرد: علاوه بر کاهش وقوع سرقت، در برخورد با سارقین، کشفیات و.. نیز وضعیت بسیار خوبی ارزیابی می شود ضمن اینکه تعدادی از سارقین مسلح نیز دستگیر شدند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب استان فارس نیز عنوان کرد: فارس نیز یکی از استانهای رکورددار در سطح کشور به شمار می رود که در بخشهای مختلفی عملکردهای مناسبی را از خود بر جای گذاشته است.

کاهش کشته های تصادفات در فارس

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور از کاهش تصادفاتی خسارتی و کشته های تصادفات به عنوان یکی از عملکردهای دارای رکورد برای این استان در سطح کشور نام برد و افزود: در این استان در سطح درون شهری آمار کشته های تصادفات 56 درصد کاهش و در سطح برون شهری 36 درصد کاهش داشته است.

سردار رادان با اشاره به نزدیکی به فاز آخر تعطیلات نوروزی نیز بیان کرد: در این خصوص از مردم تقاضا داریم که به همانگونه که در در فاز اول سفرهای خود مدیریت داشته و سفرها توزیع شد در فاز آخر تعطیلات نوروزی هنگام بازکشت به شهرهای خود نیز توزیع سفر را مورد دقت قرار داده تا حجم ترافیک سنگین نشود.

وی اضافه کرد: البته در این خصوص نیروی انتظامی در سطح جاده ها برای ایام بازگشت مسافران در حالت آماده باش قرار داشته تا پرسنل این مجموعه بتوانند فاز بعدی سفرها را کنترل کنند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از عجله و شتاب در این سفرها نیز بیان کرد: بیشترین تصادفات منجر به فوت ناشی از خستگی، خواب آلودگی و کم حوصلگی بوده که حوادث تلخی را در پی داشته است از این رو رانندگان در هنگام سفر باید سعی کنند که از شتاب و عجله به شدت خودداری کنند.

تمام جاده ها باز است

سردار رادان در ادامه با اعلام اینکه تمام جاده ها از جمله جاده های شمال کشور در این ایام باز است، افزود: در این مدت برای ایام 13 آخر تعطیلات نیز برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و بر این اساس برای تمام تفرجگاه ها در این روز پیش بینی اختصاص نیرو و خدمات لازم برای رفاه حال مردم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نامگذاری سال 89 به همت مضاعف و کار مضاعف نیز بیان کرد: در این رابطه پلیس نیز مسئولیتهایی را برای خود در نظر گرفته که از آن جمله می توان به اضافه شدن خدمات در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری اشاره کرد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی توضیح داد: تجهیز اکثر جاده ها به دوربین ، پیش بینی اقدامات مضاعف در حوزه های خدماتی از جمله اقداماتی بوده که برای تحقق این نامگذاری در مجموعه پلیس در دستور کار قرار خواهد گرفت.