احتمال ائتلاف ما با فهرست العراقیه ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یوسف احمد خاطرنشان کرد: اگر فهرست العراقیه خواهان تشکیل دولت وحدت ملی است نباید در این زمینه شروطی وضع کند و برای تصدی نخست وزیری پافشاری کند بلکه باید برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف کند.

وی در ادامه گفت: روابط تاریخی ائتلاف های کردستان، دولت قانون و ملی عراق بیانگر این است که پیوندهای مشترکی میان این احزاب وجود دارد که نسبت به دیگر احزاب بیشتر است.

احمد در بخش دیگر سخنان خود از احتمال ائتلاف با تمامی احزاب خبر داد اما اظهار داشت که احتمال ائتلاف با فهرست العراقیه ضعیف است.

در انتخابات پارلمانی عراق که روز جمعه گذشته نتایج نهایی آن اعلام شد، ایاد علاوی در یک پیروزی شکننده 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را بدست آورد. این در حالی است که ائتلاف نوری المالکی تنها دو کرسی کمتر از علاوی بدست آورده است.



برخی احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق با تشکیک در صحت نتایج این انتخابات خواستار بازشماری آرا بودند که کمیسیون انتخابات عراق با این درخواست آنها مخالفت کرد.