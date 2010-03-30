آغاز حمله به پناهگاههای طالبان از ژوئن/ 34 کشته و زخمی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواستار اعزام نظامیان بیشتر از کشور جمهوری چک به افغانستان شد.
در نتیجه سقوط یک بالگرد ناتو در روز گذشته در ولایت زابل در جنوب افغانستان 12 نفر زخمی شدند.
یک منبع آمریکایی اعلام کرد که حمله نظامی به پناهگاه های طالبان در ولایت قندهار از ماه ژوئن آغاز خواهد شد.
دولت آمریکا از کانادا خواست تا ماموریت نظامیان خود را در افغانستان تمدید کند.
وزرای امور خارجه گروه هشت در نشست روز گذشته خود در کبک کانادا خواستار افزایش تلاشهای دولت افغانستان برای مبارزه با تجارت مواد مخدر و فساد در این کشور شدند.
تحولات پاکستان
رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که امروز سه شنبه در نتیجه عملیات نیروی امنیتی این کشور با شبه نظامیان در منطقه قبیله نشین اوراکزای دستکم 31 شبه نظامی کشته شدند.
در نتیجه حمله تروریستی "سپاه صحابه" به خودرویی در شهر گیلگیت پاکستان یک نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.
پلیس پاکستان امروز سه شنبه موفق به بازداشت "ضیاء الدین الیاس" یک تروریست لشکر جنگوی در کراچی شد.
رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه برای دیدار با همتای پاکستانی خود و گفتگو با مقامات این کشور به پاکستان می رود.
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