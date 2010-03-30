تحولات همسایگان شرقی/ آغاز حمله به پناهگاههای طالبان از ژوئن/ 34 کشته و زخمی در پاکستان

آغاز حمله نظامی آمریکا به پناهگاه های طالبان در ولایت قندهار از ماه ژوئن، کشته و زخمی شدن 34 نفر در مناطق مختلف پاکستان و سفر رئیس جمهوری ترکیه به این کشور از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.