94 میلیارد ریال مستمری مددجویان کمیته امداد گیلان واریز شد

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال نیز مددجویان کمیته امداد با عنایت رئیس جمهور موفق به دریافت عیدی خواهند شد، افزود: در حال حاضر 124 هزار خانوار در استان گیلان از کمیته امداد مستمری دریافت می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون بیش از دو میلیارد و 993 میلیون ریال وام برای آزادی 69 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد پرداخت شده است، اظهار داشت: در آستانه نوروز امسال نیز 62 زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت 620 میلیون ریال آزاد و به آغوش خانواده باز گشتند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته با اعتباری افزون بر 242 میلیارد ریال برای پنج هزار و 75 نفر از مددجویان کمیته امداد طرحهای اشتغالزای اجرا شده است، از طرح شناسایی مددجویان قادر به کار خبر داد و گفت: از 255 هزار مدد جوی کمیته امداد در استان تا کنون 40 هزار مددجوی قادر به کار شناسایی شده که اقدامات لازم برای اشتغال آنان دردست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های زندانیان نیازمند در گیلان مربوط به تصادفات است، افزود: از سال 77 آغاز اجرای طرح حمایت از زندانیان نیازمند درگیلان تا کنون یک هزار و 469 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با پرداخت بیش از 45 میلیارد و 774 میلیون ریال وام از زندان آزاد شدند.

علیمحمدی یاد آور شد: امسال بیش از شش میلیارد ریال در قالب مستمری، اجاره مسکن، کمک هزینه تحصیلی و ازدواج به خانواده های زندانیان پرداخت شده است.