به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران نوجوان که این روزها ششمین مرحله اردوی خود را برای حضور در رقابتهای گزینشی المپیک دنبال می کنند یک مرحله اردوی دیگر را برای حضور در این رقابتها پیش رو دارند.

کادر فنی تیم کشتی فرنگی نوجوانان تا حدود زیادی ترکیب پنج نفره تیم ایران را برای حضور در این مسابقات شناسایی کرده و در چند روز آینده بطور رسمی اعلام می کند.

فرنگی کاران در رقابتهای گزینشی می توانند با کسب مدال نقره نیز جواز حضور در المپیک را کسب کنند. نوجوانان آزادکار نیز چهارمین مرحله اردوی خود را برای حضور در رقابتهای گزینشی المپیک زیر نظر کادر فنی دنبال می کنند و قرار است پیش از حضور در تاشکند یک مرحله اردو دیگر را نیز برگزار کنند.

آزادکاران که تنها با کسب مدال طلا می توانند سهمیه حضور در المپیک را کسب کنند کار بسیار سختری نسبت به فرنگی کاران پیش رو دارند. البته کادر فنی تیمهای کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان قصد دارند برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا که اواسط مردادماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود در دو تورنمنت بین المللی در آذربایجان و ترکیه نیز شرکت کنند.

اردو کشتی گیران نوجوان در مجموعه ورزشی برق تهران در حال برگزاری است. رقابتها گزینشی المپیک 2010 نوجوانان سنگاپور 10 تا 15 اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود.