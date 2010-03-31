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۱۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

در نشست مشترک خبری ابراز شد؛

تاکید اوباما و سارکوزی بر مواضع خصمانه در قبال ایران

تاکید اوباما و سارکوزی بر مواضع خصمانه در قبال ایران

رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود در اظهاراتی خصمانه گفت که کشورش خواهان تحریم های شورای امنیت علیه ایران طی هفته های آتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با "نیکلا سارکوزی" در کاخ سفید گفت که آمریکا خواهان اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته ای ایران طی هفته های آتی است.

اوباما و سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک خود اعلام کردند که هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در جهت تحریم های بیشتر ایران حرکت کنند و آمریکا و فرانسه هم اکنون در حال مذاکره با چین، روسیه، آلمان و انگلیس برای رسیدن به هدف خود هستند.

در همین حال وزرای خارجه گروه هشت در نشست روز دوشنبه خود در کبک کانادا با تاکید بر ادامه گفتگوها با ایران خواستار برداشتن قدمهای مناسب در قبال برنامه هسته ای این کشور شدند.

نشست وزرای خارجه گروه هشت در حالی برگزار شد که در آن اشاره ای به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران نشده است.

کد مطلب 1055901

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