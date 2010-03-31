  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

ترقی درگفتگو با مهر:

ستاد پیگیری تحقق "همت و کار مضاعف" در قوای سه گانه تشکیل شود

ستاد پیگیری تحقق "همت و کار مضاعف" در قوای سه گانه تشکیل شود

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید، برنامه ای راهبردی و اجرایی را در اختیار همه قرار دادند و این مستلزم ایجاد ستاد پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در تمامی قوای سه گانه است.

حمیدرضا ترقی معاون اموربین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وظیفه ارگان های و سازمان های فعال در کشور در زمینه عملی کردن نامگذاری سال کار و تلاش مضاعف با بیان این مطلب افزود: قوای سه گانه باید برنامه مدونی برای عملی کردن این فرمان و شعار سال تهیه کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید خلاءهای قانونی موجود را برطرف کند، از سوی دیگر نیز دولت باید برنامه اجرایی قابل اجرا و ارزیابی را در این زمینه ارائه دهد.

این فعال سیاسی اظهار داشت: قوه قضائیه هم باید در این زمینه زمینه پاسخگویی دستگاهها را نسبت به اجرای این اظهارات مقام معظم رهبری ایجاد کند.

ترقی ادامه داد: آنچه در سالهای اخیر در زمینه نامگذاری سالها شاهد آن بودیم، نشان می داد که فرمایشات مقام معظم رهبری آن طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرده و وضعیت چندان رضایت بخش نیست.

وی تاکید کرد: تحقق این شعارها نیازمند توجه بیشتر، اقدامات عملی تر و پاسخگویی در مقابل این شعارها است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: دستگاهها باید ظرف مدت مشخص و حداکثر تا اردیبهشت ماه برنامه مدون خود را برای اجرایی شدن فرمایشات رهبری به مردم ارائه دهند و دولت و مجلس نیز از طریق قانونمند زمینه اجرایی شدن این شعارها را جدی تر فراهم کند.

ترقی اظهار داشت: باید یک التزام عملی در دستگاهها نسبت به اجرای فرمایشات رهبری پیش آید، در غیر این صورت اهداف مد نظر به صورت کامل محقق نمی شود.

کد مطلب 1056006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها