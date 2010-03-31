ستاد پیگیری تحقق "همت و کار مضاعف" در قوای سه گانه تشکیل شود

حمیدرضا ترقی معاون اموربین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وظیفه ارگان های و سازمان های فعال در کشور در زمینه عملی کردن نامگذاری سال کار و تلاش مضاعف با بیان این مطلب افزود: قوای سه گانه باید برنامه مدونی برای عملی کردن این فرمان و شعار سال تهیه کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید خلاءهای قانونی موجود را برطرف کند، از سوی دیگر نیز دولت باید برنامه اجرایی قابل اجرا و ارزیابی را در این زمینه ارائه دهد.

این فعال سیاسی اظهار داشت: قوه قضائیه هم باید در این زمینه زمینه پاسخگویی دستگاهها را نسبت به اجرای این اظهارات مقام معظم رهبری ایجاد کند.

ترقی ادامه داد: آنچه در سالهای اخیر در زمینه نامگذاری سالها شاهد آن بودیم، نشان می داد که فرمایشات مقام معظم رهبری آن طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرده و وضعیت چندان رضایت بخش نیست.

وی تاکید کرد: تحقق این شعارها نیازمند توجه بیشتر، اقدامات عملی تر و پاسخگویی در مقابل این شعارها است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: دستگاهها باید ظرف مدت مشخص و حداکثر تا اردیبهشت ماه برنامه مدون خود را برای اجرایی شدن فرمایشات رهبری به مردم ارائه دهند و دولت و مجلس نیز از طریق قانونمند زمینه اجرایی شدن این شعارها را جدی تر فراهم کند.

ترقی اظهار داشت: باید یک التزام عملی در دستگاهها نسبت به اجرای فرمایشات رهبری پیش آید، در غیر این صورت اهداف مد نظر به صورت کامل محقق نمی شود.