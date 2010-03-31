واقعیت روابط آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی درباره رابطه واشنگتن و تل آویو نوشت: طبق گفته های "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره رابطه و تل آویو از هم گسستنی نیست و در واقع اوباما طرفدار اسرائیل است.

این روزنامه عبری در ادامه می نویسد: اوباما هیج رابطه گرمی را با هیچ رهبر خارجی از جمله رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، صدراعظم آلمان، رئیس جمهوری مکزیک و حتی نخست وزیر کانادا ندارد.

اوباما همچون "جیمی کارتر" یک دیپلمات رومانتیک یا همچون "بیل کلینتون" یک دیپلمات آرمانگرا نیست بلکه فردی واقع گراست که رویکرد وی در قبال سیاست خارجی بسیار شبیه "ریچارد نیکسون" یا "جرج بوش" پدر است.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، اوباما و دیگر مقامات آمریکایی تنها به فکر منافع خود هستند.

به نوشته این روزنامه عبری، حضور اسرائیل به عنوان یک رژیم رادیکال در برابر کشورهای عربی به نفع آمریکا در منطقه است. بنابراین انتقاد ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از رژیم صهیونیستی در روابط واشنگتن-تل آویو خدشه وارد می کند و عدم دستیابی به توافقی میان مقامات فلسطینی و اسرائیل برای پایان دادن به تنش های موجود و ازسرگیری مذاکرات سازش مشکلاتی را بر سر راه منافع آمریکا در خاورمیانه به وجود می آورد.

با وجود تنشهای به وجود آمده در روابط تل آویو و واشنگتن و خشم جامعه بین المللی از ساخت واحدهای جدید در بیت المقدس اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها بر ادامه شهرک سازی در این مکان مقدس تاکید می کند.

اظهارات نتانیاهو درباره ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس در حالی بیان می شود که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که تنها در صورت توقف شهرک سازی حاضر به از سرگیری مذاکرات سازش خواهد بود.