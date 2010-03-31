اهداف متکی از سفر به الجزایر/ تسلیم پیام دعوت احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به الجزایر، منوچهر متکی که امروز چهارشبنه برای دیدار و مذاکره با مقام های کشور الجزیره به این کشور سفر کرده است در فرودگاه الجزایر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیسیون عالی مشترک دو کشور به ریاست نخست وزیر الجزایر و معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر از مناسبات صمیمانه و راهبردی و همکاری در حوزه های مختلف برخوردارند دیگر هدف خود از این سفر را تسلیم پیام رئیس جمهور اسلامی ایران برای دعوت از رئیس جمهور الجزایر به منظور شرکت در اجلاس سران گروه 15 در تهران خواند.

متکی در خصوص اجلاس سران گروه 15 اظهار داشت: کشورهای عضو گروه 15 برنامه ریزی های جدیدی را برای همکاری میان خود طراحی کرده اند.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر، مشورت و بررسی آخرین تحولات منطقه اعم از حوزه مغرب عربی، صحرا و آفریقا و همچنین دیگر مسائل مهم منطقه ای از جمله عراق و افغانستان و فلسطین را از دیگر اهداف خود در سفر به الجزایر ذکر کرد.