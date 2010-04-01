100 درصد بودجه 88 شهرداری ساری محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر چهارشنبه در حاشیه ستاد تسهیلات سفر شهرداری ساری افزود: با توجه به نامگذاری این سال با عنوان همت مضاعف و کارمضاعف باید این شعار در عمل، سرلوحه کار پرسنل این دستگاه باشد.

شهردار مرکز استان ضمن اشاره به اعتبارات شهرداری در طی سال گذشته، خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه شهرداری اعتبارات دولتی ندارد و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصاد جهانی، محقق گشتن بیش از 92 درصد بودجه سال گذشته نشان از تلاش مضاعف و همت این پرسنل زحمت کش، همراهی شورای شهر و تعامل شهروندان است.

حجازی ضمن تقدیر از عملکرد تمامی پرسنل واحدها، سازمان ها و نواحی دوگانه ی شهرداری در طی سال گذشته، اظهار داشت: شهرداری ساری در ایام تعطیلات نوروزی، با تشکیل ستاد نوروزی و کشیک شبانه روزی خدمات قابل توجهی را به مسافران نوروزی و همشهریان عزیز ارائه کرد.

وی افزود: در این میان اداره خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری به خوبی وظائف خود را در قبال رفت و روب منظم معابر، حمل به موقع زباله، پاکیزگی چهره ی شهر و کاشت گل و گیاه و ایجاد فضای سبز در این ایام ایفاء نمودند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه شهرداری از0 16 میلیارد ریال در اواخر سال 1385 به 540 میلیارد ریال در سال گذشته، گفت: با توجه به اینکه معمولاً باید در هر سال شاهد افزایش 20 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته ی آن باشیم اما به همت این پرسنل و همکاری و همراهی شورای اسلامی شهر شاهد این افزایش بوده ایم به طوریکه این بودجه پیشنهادی برای سال جاری در حدود 840 میلیارد ریال خواهد بود.

شهردار ساری یاد آور شد: در طی سال گذشته ما شاهد اجرای 3 تا 4 پروژه بزرگ با حجم عملیاتی و اعتبار بالا مانند پل بزرگ روگذر میدان ولی عصر بوده ایم که با توجه به این بودجه در نظر گرفته شده، امیدواریم با به اتمام رساندن آن ها و اجرای دیگر پروژه های زیربنایی عمرانی خدماتی در خور شأن شهروندان ارائه نماییم.

شهردار مرکز استان، شهرداری ساری را به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی موفق در بین دیگر دستگاه های اجرایی استان دانست و اظهار داشت: پس از 34 سال تلاش و انتظار رتبه شهرداری در سال گذشته از 10 به 11 ارتقاء یافت.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.