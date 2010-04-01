نخستین تصاویر ترافیک شهر یزد در مرکز کنترل ترافیک پخش می ‌شود

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نخستین تصاویر ترافیکی شهر یزد از چهارراه فرهنگیان، چهارراه یزدباف و میدان آزادی در مرکز کنترل ترافیک پخش می شود.
وی افزود: فاز نخست پروژه نظارت تصویری و هوشمند کردن تقاطع ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل منابع شهرداری در حال انجام است.
فعالی خاطرنشان کرد: در این طرح، میدان آزادی به سیستم نظارت تصویری و چهارراههای فرهنگیان و یزدباف به سیستم نظارت تصویری و کنترل هوشمند ترافیک مجهز خواهند شد.
وی ادامه داد: تاکنون دکل دوربین های نظارت تصویری نصب شده، دوربینها و تجهیزات مربوطه خریداری شده و تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک نیز در حال آمادهسازی است.
فعالی همچنین بیان داشت: با اتمام این فاز وضعیت ترافیک شهر به صورت لحظه به لحظه کنترل و از رادیوهای محلی اعلام میشود.
وی یادآور شد: با هوشمند شدن تقاطعها از این پس فواصل زمانی برای عبور خودروها بر اساس حجم ترافیک پشت تقاطع و به صورت اتوماتیک تنظیم میشود.
فعالی خاطرنشان کرد: این فواصل زمانی در حال حاضر به صورت ثابت و بدون در نظر گرفتن حجم ترافیک تنظیم شده است.
مدیرعامل سازمان آمار و فناوری شهرداری یزد اظهار داشت: فاز دوم پروژه نظارت تصویری و هوشمند کردن تقاطع ها با 15 تقاطع در سال جدید اجرا خواهد شد و فاز سوم طرح که شامل بقیه تقاطعهای شهر یزد است در سال 1390 به بهرهبرداری خواهد رسید.
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