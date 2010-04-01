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۱۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

از اواخر ماه جاری؛

نخستین تصاویر ترافیک شهر یزد در مرکز کنترل ترافیک پخش می ‌شود

نخستین تصاویر ترافیک شهر یزد در مرکز کنترل ترافیک پخش می ‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری یزد گفت: با اتمام فاز نخست پروژه نظارت تصویری، از اواخر فروردین ‌ماه جاری نخستین تصاویر از ترافیک شهر یزد در مرکز کنترل ترافیک این شهر پخش می ‌شود.

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نخستین تصاویر ترافیکی شهر یزد از چهارراه فرهنگیان، چهارراه یزدباف و میدان آزادی در مرکز کنترل ترافیک پخش می‌ شود.

وی افزود: فاز نخست پروژه نظارت تصویری و هوشمند کردن تقاطع ‌ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل منابع شهرداری در حال انجام است.

فعالی خاطرنشان کرد: در این طرح، میدان آزادی به سیستم نظارت تصویری و چهارراه‌های فرهنگیان و یزدباف به سیستم نظارت تصویری و کنترل هوشمند ترافیک مجهز خواهند شد.

وی ادامه داد: تاکنون دکل دوربین‌ های نظارت تصویری نصب شده، دوربین‌ها و تجهیزات مربوطه خریداری شده و تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک نیز در حال آماده‌سازی است.

فعالی همچنین بیان داشت: با اتمام این فاز وضعیت ترافیک شهر به صورت لحظه به لحظه کنترل و از رادیوهای محلی اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: با هوشمند شدن تقاطع‌ها از این پس فواصل زمانی برای عبور خودروها بر اساس حجم ترافیک پشت تقاطع و به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود.

فعالی خاطرنشان کرد: این فواصل زمانی در حال حاضر به صورت ثابت و بدون در نظر گرفتن حجم ترافیک تنظیم شده است.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری شهرداری یزد اظهار داشت: فاز دوم پروژه نظارت تصویری و هوشمند کردن تقاطع‌ ها با 15 تقاطع در سال جدید اجرا خواهد شد و فاز سوم طرح که شامل بقیه تقاطع‌های شهر یزد است در سال 1390 به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1056062

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