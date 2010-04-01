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۱۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

350 تبعه بیگانه غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

350 تبعه بیگانه غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از انهدام یک باند قاچاق انسان و دستگیری 350 تبعه غیرمجاز در کرمان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان طی دو روز گذشته در راستای برخورد با قاچاق انسان بخصوص از مرزهای شرقی کشور 350 تبعه افغانی غیر مجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: با دستگیری این افراد یک باند قاچاق انسان متلاشی شد.
 
سرهنگ پریور اضافه کرد: این تعداد افغانی از چهار دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودروی سواری شناسایی و دستگیر شدند.
 
وی افزود: این اتباع بیگانه که از افغانستان درحال انتقال به مرکز کشور بودند در محور بم – کرمان دستگیر شده اند.
 
وی اضافه کرد: در این زمینه 10 قاچاقچی انسان نیز دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شدند.
 
کد مطلب 1056072

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