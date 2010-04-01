350 تبعه بیگانه غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان طی دو روز گذشته در راستای برخورد با قاچاق انسان بخصوص از مرزهای شرقی کشور 350 تبعه افغانی غیر مجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: با دستگیری این افراد یک باند قاچاق انسان متلاشی شد.

سرهنگ پریور اضافه کرد: این تعداد افغانی از چهار دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودروی سواری شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این اتباع بیگانه که از افغانستان درحال انتقال به مرکز کشور بودند در محور بم – کرمان دستگیر شده اند.

وی اضافه کرد: در این زمینه 10 قاچاقچی انسان نیز دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شدند.

