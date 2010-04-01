خدمت رسانی جمعیت هلال احمر مازندران به بیش از 150 هزار مسافر نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر‏‏‏ْهادی خنجری ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های امداد و نجات جاده ای غرب مازندران در جمع خبرنگاران در چالوس افزود: توزیع بیش از 180 هزار نسخه بروشور، کتابچه و بسته های فرهنگی، ارائه 424 مورد کمکهای اولیه و اقامه نماز بیش از 5 هزار نفر در خیمه های نماز این جمعیت از جمله خدماتی بود از سوی پست های راهنمایی مسافرین نوروزی به مسافرین نوروزی به مسافرین ارائه گردید.

وی گفت: امسال 33 پست راهنمایی مسافرین در سطح استان دایر شد که بررسی ها نشان می دهد روند خدمت رسانی این پست ها بسیار مطلوب بوده است.

خنجری در خصوص وضعیت خدمات ارائه شده در حوزه امداد ونجات نوروزی نیز گفت: در این حوزه نیز جمعیت هلال احمر استان با تجهیز 32 پایگاه ثابت و سیار ضمن ارائه خدمات درمان سرپایی به بیش از سه هزار و 500 نفر موفق شد با حضور به موقع در 160 حادثه و تصادف رانندگی ضمن انتقال 120 نفر از مجروحین به مراکز درمانی، 58 عملیات نجات را با موفقیت انجام دهد .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اسکان اضطراری هزار و 250 نفر و توزیع 270 بسته اقلام غذایی بین مسافران در راه مانده و همچنین اطفاء 4 فقره حریق را از دیگر خدمات ارائه شده جمعیت هلال احمر استان در حوزه امداد ونجات اعلام کرد.

وی با گسترده توصیف کردن طرح امداد ونجات نوروزی جمعیت هلال احمر استان گفت: برای اجرای ان طرح بیش از 600 نفر روز پزشک و پرستار، دو هزار نفر روز امدادگرونجاتگر آموزش دیده، هزار نفر روز نیروهای پشتیبانی و 600 دستگاه روز آمبولانس و خودروهای نجات از سوی جمعیت هلال احمر مازندران بکارگیری شده اند.

وی در پایان تصریح کرد: طرح راهنمایی مسافرین نوروزی و امداد ونجات نوروزی تا امروز چهاردهم فروردین پایان می یابد.