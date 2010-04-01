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۱۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

سال گذشته انجام شد؛

کمک 120 میلیارد ریالی خیران برای توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کمک 120 میلیارد ریالی خیران برای توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از کمک 120 میلیارد ریالی خیران مدرسه ساز استان یزد برای تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا محمدی در نخستین نشست ستاد جشنواره خیران مدرسه ساز استان یزد اظهار داشت: خیران استان یزد تاکنون در احداث، تکمیل و تجهیز قریب به یک سوم مدارس استان یزد مشارکت داشته ‌اند.

وی با اشاره به برپایی دوازدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز در آینده ای نزدیک در استان یزد اظهار امیدواری کرد: برگزاری جشنواره‌ های خیران مدرسه‌ ساز علاوه بر تلاش برای تجلیل از عمل خیر و خداپسندانه خیران، بتواند افراد جدیدی را به این جمع پیوند زند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست از برگزاری دوازدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ ساز در یزد خبر داد.

محمدرضا باغستانی بر فراهم آوردن زمینه هرچه با شکوهتر برگزار کردن این این جشنواره تاکید کرد.

وی بیان داشت: این جشنواره با حضور خیران مدرسه‌ ساز و مسئولان کشوری و استانی در تاریخ 29 اردیبهشت‌ ماه در یزد برگزار خواهد شد.

باغستانی برپایی نمایشگاهی از فعالیتهای خیران مدرسه ساز، افتتاح چند پروژه خیری، به صدا درآوردن زنگ سپاس از خیران در مدارس و .... را از دیگر برنامه‌ های پیش‌ بینی شده به منظور تجلیل از خیران مدرسه ساز در این جشنواره برشمرد.

کد مطلب 1056201

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