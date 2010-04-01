کمک 120 میلیارد ریالی خیران برای توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا محمدی در نخستین نشست ستاد جشنواره خیران مدرسه ساز استان یزد اظهار داشت: خیران استان یزد تاکنون در احداث، تکمیل و تجهیز قریب به یک سوم مدارس استان یزد مشارکت داشته ‌اند.

وی با اشاره به برپایی دوازدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز در آینده ای نزدیک در استان یزد اظهار امیدواری کرد: برگزاری جشنواره‌ های خیران مدرسه‌ ساز علاوه بر تلاش برای تجلیل از عمل خیر و خداپسندانه خیران، بتواند افراد جدیدی را به این جمع پیوند زند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست از برگزاری دوازدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ ساز در یزد خبر داد.

محمدرضا باغستانی بر فراهم آوردن زمینه هرچه با شکوهتر برگزار کردن این این جشنواره تاکید کرد.

وی بیان داشت: این جشنواره با حضور خیران مدرسه‌ ساز و مسئولان کشوری و استانی در تاریخ 29 اردیبهشت‌ ماه در یزد برگزار خواهد شد.