جبران عقب ماندگی از برنامه چهارم نیازمند "همت و کار مضاعف" است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت نامگذاری امسال به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت: از آنجا که در 31 سال گذشته تلاش بسیار خوبی در جهت فراهم آمدن زیر ساخت های توسعه کشور صورت گرفته و در عرصه های عمران و اقتصاد و صنعت و فرهنگ گام های بلندی برداشته شده است وقت آن است که با مدیریت صحیح، بهره وری درست و کار مضاعف عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم و گام های بلندی برای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور برداریم.

وی ادامه داد:در حال حاضر از اهداف برنامه چهارم توسعه قدری عقب هستیم و فاصله ما تا رسیدن به وضعیت ایده آل زیاد است، بنابراین باید راههای میان بر را انتخاب کنیم و بهره وری را با تلاش مضاعف بالا ببریم.

نماینده مردم مشهد قرار داشتن در سالهای آغازین دهه چهارم انقلاب اسلامی تحت عنوان دهه پیشرفته و عدالت را از دیگر زمینه های الزام آور نامگذاری امسال تحت عنوان همت و کار مضاعف برشمرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در بخشی دیگری از این گفتگو با بیان اینکه همه آحاد ملت بویژه مسئولان قوای سه گانه مخاطب پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب هستند، گفت: همه آحاد ملت وظیفه دارند موقعیت خود و ماموریت و مسئولیت خود را با نام سال مورد ارزیابی قرار دهند.

آرین منش بر ضرورت توجه ویژه مسئولان فرهنگی به همت و کار مضاعف در راستای فرهنگ سازی برای تحقق نام امسال تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز باید خلاء های قانونی و نظارتی را در مسیر کار مضاعف برطرف کند.