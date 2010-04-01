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۱۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

محمدی زاده تاکید کرد:

ضرورت تلاش مضاعف در جلوگیری از تخریب محیط زیست در روز طبیعت

ضرورت تلاش مضاعف در جلوگیری از تخریب محیط زیست در روز طبیعت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تاکید بر نامگذاری امسال با عنوان "کار مضاعف، همت مضاعف" تاکید کرد: مردم با سرلوحه قرار دادن نام امسال با تلاش مضاعف و فعالیت جدی در حوزه حفاظت از محیط زیست از تخریب گسترده طبیعت در روز طبیعت خودداری کنند.

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن روز طبیعت گفت: ایرانیان نه تنها در تنظیم تقویم پیشتاز بوده اند بلکه برای نخستین روز سال آئین ویژه ای نیز داشته اند که یکی از این آئینها آخرین برگ نوروز و روز طبیعت است.

معاون رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد: روز طبیعت که ایرانیان آن را سیزده به در می نامند و در این روز رهسپار طبیعت می شوند و به تماشای آب می نشینند و خاضعانه از درگاه خداوند متعال دعای بارش باران و سرسبزی طبیعت و زندگی می کنند، گره به سبزه می زنند تا قادر متعال گره از دشواری ها و آرزوهایشان بگشاید و سبزه هفت سین را به آب روان هدیه می دهند تا از بلای خشکسالی در امان مانند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره نامگذاری روز انس با طبیعت افزود: روز انس با طبیعت برگرفته از ارزشهایی است که از گذشته تا کنون در تار و پود فرهنگ والای ایرانی، اسلامی تنیده شده و ما هر یک موظفیم از میراث طبیعی و خدادادی که در اختیارمان قرار دارد پاسداری کنیم.

محمدی زاده با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال کار مضاعف، همت مضاعف تاکید کرد: ضمن گرامیداشت روز طبیعت و با ستایش از فرهنگ والای اسلامی ایرانی از هموظنان می خواهم با تلاش مضاعف در روز سیزده فروردین با همتی همگانی در پاسداری از محیط زیست و موهبات الهی و طبیعی ایران حفاظت کنند و این میراث بی همتای طبیعی را به نسلهای بعد و فرزندان خود هدیه دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار کرد: بی شک با رعایت پاکیزگی محیط، مدیریت زباله و حمل آنها تا مکانهای تعیین شده برای دفع پسماند، پرهیز از اسراف و آلودگی آب و نشکستن سرشاخه های درختان و رعایت نکات زیست محیطی و روشن نکردن آتش در محیط های طبیعی و مسائلی از این دست که در فرهنگ اصیل ایرانی همواره مورد تاکید قرار گرفته است به اهداف متعالی دست پیدا می کنیم.

کد مطلب 1056245

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