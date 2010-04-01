ضرورت تلاش مضاعف در جلوگیری از تخریب محیط زیست در روز طبیعت

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن روز طبیعت گفت: ایرانیان نه تنها در تنظیم تقویم پیشتاز بوده اند بلکه برای نخستین روز سال آئین ویژه ای نیز داشته اند که یکی از این آئینها آخرین برگ نوروز و روز طبیعت است.

معاون رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد: روز طبیعت که ایرانیان آن را سیزده به در می نامند و در این روز رهسپار طبیعت می شوند و به تماشای آب می نشینند و خاضعانه از درگاه خداوند متعال دعای بارش باران و سرسبزی طبیعت و زندگی می کنند، گره به سبزه می زنند تا قادر متعال گره از دشواری ها و آرزوهایشان بگشاید و سبزه هفت سین را به آب روان هدیه می دهند تا از بلای خشکسالی در امان مانند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره نامگذاری روز انس با طبیعت افزود: روز انس با طبیعت برگرفته از ارزشهایی است که از گذشته تا کنون در تار و پود فرهنگ والای ایرانی، اسلامی تنیده شده و ما هر یک موظفیم از میراث طبیعی و خدادادی که در اختیارمان قرار دارد پاسداری کنیم.

محمدی زاده با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال کار مضاعف، همت مضاعف تاکید کرد: ضمن گرامیداشت روز طبیعت و با ستایش از فرهنگ والای اسلامی ایرانی از هموظنان می خواهم با تلاش مضاعف در روز سیزده فروردین با همتی همگانی در پاسداری از محیط زیست و موهبات الهی و طبیعی ایران حفاظت کنند و این میراث بی همتای طبیعی را به نسلهای بعد و فرزندان خود هدیه دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار کرد: بی شک با رعایت پاکیزگی محیط، مدیریت زباله و حمل آنها تا مکانهای تعیین شده برای دفع پسماند، پرهیز از اسراف و آلودگی آب و نشکستن سرشاخه های درختان و رعایت نکات زیست محیطی و روشن نکردن آتش در محیط های طبیعی و مسائلی از این دست که در فرهنگ اصیل ایرانی همواره مورد تاکید قرار گرفته است به اهداف متعالی دست پیدا می کنیم.