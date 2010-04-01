دیدار مهم حکیم و مالکی/ فرصت تشکیل ائتلاف بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی نخست وزیر و رهبر ائتلاف دولت قانون شب گذشته با عمار الحکیم دیدار کرد. حکیم در این دیدار اظهار داشت که مشارکت ملی کلید بازسازی عراق است و این مشارکت به معنی حضور نمایندگان تمامی احزاب و فراکسیون های پارلمانی پیروز در انتخابات است.

وی در ادامه گفت که تلاش ها برای اتحاد ائتلاف های دولت قانون و ملی عراق دو ائتلاف بزرگ شیعه عراق تاکنون نتیجه بخش نبوده است و فرصت های بزرگی برای ایجاد ائتلاف ها و تفاهمات با احزاب مختلف وجود دارد.

در این دیدار درباره نامزدهای تصدی پست های عالی و خطوط قرمز در این زمینه بحث و بررسی نشد.

توافق درباره نخست وزیر آتی عراق مهمترین مسئله در مذاکرات احزاب عراقی به شمار می رود.

در انتخابات پارلمانی عراق که روز جمعه گذشته نتایج نهایی آن اعلام شد، ایاد علاوی در یک پیروزی شکننده 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را بدست آورد. این در حالی است که ائتلاف نوری المالکی تنها دو کرسی کمتر از علاوی بدست آورده و ائتلاف ملی عراق نیز 70 کرسی را بدست آورد.