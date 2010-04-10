به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای سال جدید برای فوتبال ایران با کسب نتایجی قابل قبول و تا حدودی امیدوار کننده برای چهارنمانیده فوتبال ایران در هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد اما در رده ملی فوتبال کشورمان روزهای ناآرام خود را آغاز کرد تا بازهم علاقمندان به این رشته پرطرفدار منتظر شنیدن اخبار ضد و نقیض از سوی مسئولان باشند.

پس از آنکه تیم ملی با هدایت افشین قطبی به رقابتهای جام ملتهای آسیا راه یافت و در شرایطی که همه منتظر بودند تا وی با قدرت کارش را برای حضور مقتدرانه در جام ملتها آغاز کند، خبر مذاکره مهدی تاج با برخی مربیان ترک - از جمله فاتح تریم - منتشر شد تا فوتبال ایران سال 88 را با انتشار این خبر به پایان برساند.

در شرایطی که علی کفاشیان قبل از پایان سال گذشته این تغییرات را تکذیب و بر ادامه حضور افشین قطبی در راس کادر فنی تیم ملی تاکید کرد، در ابتدای سال 89 اما اتفاقات جدیدتری رخ داد و خود کفاشیان نیز ناچار شد مذاکره با مربیان مطرح خارجی را تایید کند.

این اتفاقات در شرایطی رخ داد که افشین قطبی در تعطیلات به سر می برد و ناچار شد در نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواستار مشخص شدن وضعیت خود شود. قطبی در این نامه که از هلند برای علی کفاشیان ارسال کرده بود از رئیس فدراسیون خواست به طور شفاف در این مورد اطلاع رسانی کند.

کفاشیان نیز که همواره بر حمایت از قطبی تاکید کرده بود بازهم اصرار داشت که وی به عنوان سرمربی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد اما مهدی تاج که مسئولیت مدیریت کمیته تیم های ملی را نیز به روسای کمیته ها واگذار کرده بود، این بار مطمئن و محکم تر از قبل اعلام کرد این فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی با گزینه های زیادی از جمله فاتح تریم ، اریکسون و حتی رودگولیت مذاکره کرده است.

علی کفاشیان جمعه شب و در آخرین اظهار نظر خود در مورد وضعیت همکاری فدراسیون فوتبال با افشین قطبی گفت: قرارداد آقای قطبی تا جام ملت‌های آسیا معتبر است و ایشان تا این زمان در تیم ملی می‌مانند و ما از او حمایت خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: طبق قراردادی که با آقای قطبی امضا کرده‌ایم اضافه شدن هر فردی به عنوان دستیار یا مدیرفنی باید زیرنظر ایشان انجام بشود.

علی کفاشیان که هنوز شوخ طبعی های خاص خودش را از یاد نبرده است در ادامه این موضوع حرف جالبی زد: آقای اریکسون و امثال او باید در صورت توافق ما زیرنظر آقای قطبی کار کنند!

به نظر می رسد اتفاقاتی که طی روزهای گذشته در فدراسیون فوتبال رخ داده است و اتفاقات عجیب و دور از ذهنی که در لیگ برتر رخ می دهد، آغازگر سریالی تکراری و خسته کننده است که در سالهای اخیر بارها علاقمندان به فوتبال شاهد آن بوده اند و حالا دوباره باید منتظر مطرح شدن نام های جدید برای هدایت تیم ملی ایران باشند.

به این مجموعه باید انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید پس از کناره گیری غلامحسین پیروانی را نیز اضافه کرد که قطعا ماجرای خاص خودش را دارد و تا هفته ها سوژه اول رسانه های ورزشی خواهد بود.

حال سوال این است که با این شرایط آیا فوتبال ایران که نزدیک به چهار دهه است رنگ قهرمانی در جام ملتهای آسیا را ندیده است، می تواند در جام ملتهای 2011 قطر عنوان قهرمانی را از آن خود کند؟!